請給我們努力的理由吧
朋友愁眉苦臉說，擔憂著台灣未來，他看到選舉帶來的自私、爭權、抹黑、攻擊，嘆著氣說長期努力教導或努力傳承的品德教育，被政治選舉亂象給破壞殆盡，「讓人好洩氣，每天都頭痛，您如何能神采奕奕？」
我說起最近參加法務部犯罪被害人保護協會會議，聽到有常委提醒志工，除送物資讓個案溫飽外，要關心且觀察還有何需要？尤其是對經濟弱勢家屬，萬一有就學孩子，更要注意協助。「或許一套參考書就能激起他的鬥志，因為昔日我就是如此。」會後他笑著說他不是受害者家屬，是有感而發。
他生活在雲林偏鄉，即使再認真都拚不過一些同學；他發現這些同學都有參考書或測驗卷學習；三個姐姐因家境差，國中畢業後就到工廠，但姐姐看他有心；國二時，北部工作的姊姊寄回一套參考書，說是問書局人後買的，他收到感動得立志要讀出好成績。「你想像不到，我每天苦讀，睡眠不足，竟然在考試時暈倒了。」我驚詫；他微笑說：「能激起孩子鬥志的不一定要很特別禮物，不是嗎？」
昨天到水里鄉看基金會扶助的技藝班，老師指著一位瘦小孩子說，他騎腳踏車來上課是下坡，大約廿分鐘，但回去爬坡得花一個多小時；「他家的路google地圖找不到喔！」旁邊孩子幫忙補充。
「很辛苦吧！周六竟還要來？」我問他，孩子靦腆笑著：「學電機是我的興趣，不累。」我看他穿一雙黑色塑膠拖鞋，腳拇指用紗布包裹，這樣騎應更不方便，但他一再說能學習才重要。
後來到集集看另一班烘焙技術班，校長在一旁陪著，一一點出孩子背景「有亞斯伯格的﹑有學習障礙的﹑有老師說狀況不斷的…可是在這都能互相包容、學習，因為老師看到他們的需要，也願意相信他們、更重要是願意陪同學習」，校長驕傲地說，學校孩子他都家訪過，知道每個人家庭情況；他最感動的，是有些家境差的，不但不會自怨自艾，反而更珍惜。
「這個假日烘焙班，她來學習比旁人都積極認真」，校長指著清洗烘焙烤盤女孩，說家中僅靠母親在餐廳賺錢，五姊妹都很認真，老師會將練習的蛋糕等送到她家，「現在她自己來學，可以讓家人都吃到她做的，這些麵包跟中餐便當可幫助他們，所以她比別人都努力。」
聽到這裡，朋友感慨的說「真希望那些搶上台的人，讓我們看到希望、感動，讓我們像這些孩子一樣願意為未來努力，我們要的不多，或許是一套參考書的寄望、期望罷了！」
是呀！請給我們一個努力的理由吧！
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