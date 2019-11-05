地下站柴車空汙 如何解套

2019-11-05 23:48 聯合報 賴明煌／工程技師（嘉縣水上）



斥資近千億元的高雄鐵路地下化工程，去年十月通車啟用後，因南迴線柴油發電列車經過時，廢氣導致高雄與鳳山站地下月台細懸浮微粒PM2.5濃度瞬間飆升，乘客掩鼻，站務員更苦不堪言。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣西部鐵路電氣化工程在一九七三年的十項建設分段施工與通車啟動至今，全台最後一哩路，因南迴鐵路在潮州至台東間迄今尚未電氣化，現正積極趕工，預計二○二一年完工通車；屆時環島電氣化就可繞島無阻，拉近南北東西空間距離與平衡差異。

去年十月斥資近千億的高雄鐵路地下化工程通車，因從豐原台中等地發車南來南迴線柴油列車，在此地下化車站所排廢氣與停起之煞車扭動等活塞效應，導致細懸浮微粒ＰＭ2.5濃度、氮氧化物、多環芳香族碳氫化合物與鐵屑粉塵等不良空氣飆升，有時竟逾環保署公告標準值數倍以上，讓搭車旅客與站務員苦不堪言。

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台鐵去年底雖然日減四班柴油車頭改以電氣車頭與減少怠速二分鐘，至今仍檢測出空氣品質不良之問題，常被客訴，有損機構形象與整體同仁士氣。

潮州站高架站體是台鐵一等站，擁有三座島式月台，自二○一五年取代高雄屏東站成為西部電氣化終點站，包含目前最快速普悠瑪列車以此發終車，同時其南側三公里之潮州車輛基地，其發車調度之功能應該可更加擴大。

筆者建議，首先要求台鐵列車到站車位準確如同高鐵月台定點，旅客就預先排隊對準搭乘列車閘門精確迅速上車，減少找列車與拉行李找座位的耗時；並在尖峰時間可外聘人力預先看車票，協助旅客就位上下車，這樣可減少怠速時間與旅客慌張；只要台鐵多用心就可接近高鐵服務水準。

若再加強地下站區排氣循環抽排風機的數量與效能，導入大量新鮮空氣；並立即採購電氣火車頭與提前交車使用，也可以政府採購法第廿二條第一項第七款：檢視原有契約的擴充條款來辦理，以減少對高排汙之柴油車頭的依賴。

進一步調度豐原等北來南迴線的台東站之原本柴油列車，可在其原發車站均掛電氣車頭來拉列車到潮州站，立即改換可通行南迴鐵路的柴油火車頭，以原車原位不折騰旅客之方式調度車頭，這樣進入原有高雄鳳山間與未來台南等地下化站區時不致空汙留滯在地下站區月台；等後年南迴鐵路電氣化向下降挖施工方式完竣時，台灣全島台鐵環繞幹線全部電氣化，地下站區的旅客與台鐵員工也就不致受空汙之苦了。