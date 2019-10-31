穿雲箭App vs. 大冒險遊戲…YouTube、LINE不夠看 競選廣告要互動
近日有自稱「卅歲韓粉」的工程師開發「一支穿雲箭」手機App（點按下載Android版、點按下載iOS版），方便韓粉了解韓國瑜政見、造勢行程，還開「黑韓退散」專區闢謠；蔡英文總統競選團隊則將在近期推《總統府大冒險》遊戲。兩者都在同儕間蔚為話題，從中可見一些競選廣告趨勢。
「一支穿雲箭」手機App目前已開放下載，不僅能看到韓國瑜的造勢行程、最新新聞，「黑韓退散」闢謠專區也鼓勵粉絲檢舉，另外還整理親韓媒體及意見領袖臉書名單，方便韓粉按讚、追蹤。
最有趣的當屬「粉絲打卡」，該功能希望使用者每日打開App，點選「打卡」，除計算打卡次數外，還有排行榜計分，可比較哪個縣市最多及最少韓粉打卡，也有個人支持度排行，利用粉絲比較和競爭的遊戲心理，引導他們每天打卡閱讀，手法相當高超。
這種App做為競選廣告的優點，是可以主動推送訊息給粉絲，不必像戶外看板或網頁廣告，只能被動等待閱聽人經過，闢謠專區和親韓名單更能打造同溫層。
尤其，智慧型手機在台灣已相當普及，幾乎人手一支，App能夠獲得手機使用者的衛星定位、臉書帳號，未來若要進一步宣傳，就有了厚實的韓粉資料庫可做參考，例如可以到較多下載這款App的粉絲地區造勢、設立看板等等。
從細節上來說，雖然App整體視覺設計較為粗糙，但簡單易上手，不需要特別記憶或學習，特大字還方便長輩閱讀，直觀分享和複製按鈕，更能夠讓每個App的使用者成為「韓粉急先鋒」，將訊息透過臉書或ＬＩＮＥ到處傳播。
從上述韓國瑜廣告的實際，反觀蔡英文的遊戲宣傳就顯得太過小眾。從目前釋出的預告片來看，其中一些語彙可能只有熟悉動漫文化的閱聽人才能獲得共鳴，且遊戲製作成本高，未來也應較難在遊戲中添加新資訊。兩相比較之下，蔡英文競選團隊此舉創意似乎不怎麼高明。
不過，無論是韓國瑜的App，還是蔡英文的遊戲，都顯示了一個競選廣告的趨勢：過去的網頁廣告、YouTube影片、ＬＩＮＥ官方帳號，都已經不夠看了，現在最重要的就是「互動」，利用智慧型手機便攜、可操作性高的特質，爭取「主動」閱聽人的支持。
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