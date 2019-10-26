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自投法網 怎造就「魔鬼」？

2019-10-26 23:46聯合報 蘇詔勤／中華人權協會理事（新北市）

針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌在立法院表示，「現在照妖鏡一照，魔鬼和魔鬼中的魔鬼一...
針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌在立法院表示，「現在照妖鏡一照，魔鬼和魔鬼中的魔鬼一一現形」。他還「哼」了一聲，隨即轉頭進入議場。 圖／聯合報系資料照片
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報載有法界大老獻策讓陳同佳來台投案，此事卻被行政院長蘇貞昌痛批為「魔鬼跟魔鬼中的魔鬼」。這樣的指控實在令人匪夷所思。

稍微了解犯罪偵辦實務的人都知道，除了將犯罪嫌疑人拘提及逮捕到案之外，還有「策動投案」方式。因此，有人奔走策動陳來台投案，嘉獎都來不及，怎是「魔鬼」呢？

再者，法治可貴，就是透過事前通案規範，在實體上，王子犯法與庶民同罪，一視同仁；在程序上，偵審程序都按ＳＯＰ走，透過嚴謹程序適用法律。

這讓筆者想到《天龍八部》中，少林和尚虛竹破了珍瓏棋局情節。一著不著意於政治，專從法治著想的顧念，解開了個案偵辦難題。終於弄懂了，原來「自投法網」是懷璧其罪。

行政院陳同佳和尚
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