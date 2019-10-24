藝術帶頭 科技與文化才能融合

2019-10-24 00:50 聯合報 鄭家鐘／台新銀行文化藝術基金會董事長（台北市）



北師美術館「美少女的美術史」特展，一探「美少女文化」從歷史、藝術到潮流的表現，打破動漫總是被歸在次文化的窠臼。 圖／北師美術館提供 分享 facebook

每年十月科技與文化高峰論壇都讓人再次省思，台灣身為科技硬體大國跟文化軟體大國，為何遲未能有力接合（lash-up）？

一個有效的設計，需要科技，還要注意文化上的需求，最後創新才會帶動「市場」。

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我看過很多熱銷的文創商品，但科技含量低，設計以通俗文化挪用，離科技與文化共融還很遙遠。我也看過很多酷炫科技用來展示文物，但只是視覺、互動、套用傳統內容，離超越文化甚至改變文化有段距離；更重要的是無法形成內容持續創新及科技逐漸市場化的良性循環，帶不動整體變革及市場優勢。

歸根結柢，有三大誤區阻礙了融合之路。

一、藝術與文化的門戶之見，加上設計界的刻意忽視，讓處於科技與文化融合中介鏈接的設計斷鏈。

設計界認為設計目的是解決問題，文化藝術只是錦上添花。而所謂精緻藝術的主流思考，貶抑商業藝術，認為藝術如果跟市場掛勾，即喪失美學地位。需求方貶抑文化藝術、藝術界排斥商業，使得設計只會粗暴對待文化，而藝術界則避免被科技拖下商業。以致利用文化科技優勢創造台灣新經濟的口號，並未被接受，遑論形成動能。

二、藝術才是促成文化與科技融合發展的推手，但藝術與科技卻被剝離出來成為孤立的領域。拿掉藝術驅動力，正是台灣文化與科技難以融合的重要斷鏈！

文化是生活的智慧結晶，藝術是試圖超越文化轉變文化的事件！但要超越，先得靠藝術破我執，文創不講藝術層次就低了，再怎麼設計都是低點起步。要講未來性，只有超越二字，也就是說靠藝術。要講可持續性就是講不斷超越，也就是不斷藝術、再藝術。

如果科技與文化融合要能產生創新的動力，必須經由藝術。也可以說藝術是文化升級的燃料。

在學院派築牆封閉自己前，藝術一直是領先時尚的，如蒙德里安的「構成」名畫出現在聖羅蘭的服飾上，畢卡索、馬蒂斯、夏卡爾、米羅還有當代的大衛霍尼克，除了做舞台布景外也設計舞台及演員服裝。包浩斯的創作者鼓吹藝術、商品及社會願景的結合，即如現代董陽孜的字出現在雲門舞團、最近北師美術館《美少女的美術史》大展等。

三、藝術唯有帶動文化市場化才能創造文化科技融合的價值生成模式。

日本美少女文化不但發展成具生命力的次文化，且帶動漫畫、電遊、ＶＲ、電影等系列產業，形成完整的價值鏈，其重要因素是來自藝術家的轉譯與帶動；由密宗三密法概念創新的火影忍者，由結合智能機械及類似５Ｇ的連線技術，攻殼機動隊由漫畫發展成電影，還有沉浸式體驗。

沒有由藝術開始，就沒有文化創意產業。顯示幕沉浸體驗先驅teamlab，始終有藝術的面向，堅信藝術可以改變「酷」的標準，透過空間的藝術美跟人互動，改變人的價值觀並顯示人與人之間的互相影響可以創造絕美的感受，從而改變了人的想法，讓世界不同。科技界把teamlab當成顯示技術、文創界把它當成娛樂事業，實在是把起始點看太低了！

這三個誤區，造成台灣科技與文化融合牛步化及遲無經濟可持續模式的罩門。唯有打破成見，恢復藝術、文化、科技攜手探索價值創新模式，才能有不同的結果！