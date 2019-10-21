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柯文哲市長，看場《小丑》吧

2019-10-21 00:27聯合報 羅智強／人人未來基金會董事長（台北市）

台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
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柯文哲說，「自殺拜託去河濱公園，或者吃安眠藥，不要在公寓裡面自焚，搞得大家烏煙瘴氣。」

「在台北市，有很多是社會邊緣人造成，就是酒駕毒駕和屢次超速、無照，查起來都是屬於社會邊緣人。」

我相信這不是失言，或者說重點不在失言，而是真實反映柯文哲的心態：邊緣人是社會的「負擔」。

正常來說，當一位市長發現，原來許多社會問題是來自於「邊緣人」時，他應該是會反省施政的不足，照顧不夠，才導致那麼多人與社會疏離。

但柯文哲的反應卻是「邊緣人不要給別人帶來麻煩」。難道柯市長沒有想過，當一個人連自己的生命都不在乎時，他會在乎「搞得大家烏煙瘴氣」嗎？還是說聽了這段話，反而會覺得，對於這個不在乎他的社會，「原來我還有能力搞得大家烏煙瘴氣」？

柯文哲代表著台北這座城市，他對「邊緣人」所展現出的功利與冷漠，不但沒有幫助，反而會火上加油，刺激他眼中的邊緣人們，宣洩內心積累的憤怒。

漫畫裡「小丑」有一句台詞：「只需要糟糕的一天，就能讓居家好男人成為殘忍的罪犯」。這雖然誇大，但請問在柯市長你優秀而成功的人生中，有沒有過「糟糕的一天」，你是否曾經自我懷疑，曾經覺得整個社會都對自己不公平？

如果沒有，那麼你個人的優秀，正是你與底層民眾的距離。許多年輕朋友在經過台北的高樓大廈時，望樓興嘆，因為他們買不起，台北這座城市越發展，他們就越辛苦。

又好比現在的外送員熱潮，不需要學歷、背景，有的外送員月休二日，每日送餐十幾個小時，也可以月入十幾萬元。這樣維持三、五年，年輕朋友可以有自己的積蓄，看得見自己的小小夢想。

這種「拿生命拚未來」的孤注一擲，是社會菁英無法體會的。

筆者不否認，柯文哲是位認真、清廉、有理念的政治人物，但如果說柯文哲是IQ的巨人，他也正是同理心的侏儒。

說到小丑，現在《小丑》電影正夯，建議柯市長親身體會，為什麼一部有關社會邊緣人的電影，能夠得到這麼多的反思。

柯文哲外送員酒駕毒駕
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