柯文哲市長，看場《小丑》吧

2019-10-21 00:27 聯合報 羅智強／人人未來基金會董事長（台北市）



台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯文哲說，「自殺拜託去河濱公園，或者吃安眠藥，不要在公寓裡面自焚，搞得大家烏煙瘴氣。」

「在台北市，有很多是社會邊緣人造成，就是酒駕、毒駕和屢次超速、無照，查起來都是屬於社會邊緣人。」

我相信這不是失言，或者說重點不在失言，而是真實反映柯文哲的心態：邊緣人是社會的「負擔」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

正常來說，當一位市長發現，原來許多社會問題是來自於「邊緣人」時，他應該是會反省施政的不足，照顧不夠，才導致那麼多人與社會疏離。

但柯文哲的反應卻是「邊緣人不要給別人帶來麻煩」。難道柯市長沒有想過，當一個人連自己的生命都不在乎時，他會在乎「搞得大家烏煙瘴氣」嗎？還是說聽了這段話，反而會覺得，對於這個不在乎他的社會，「原來我還有能力搞得大家烏煙瘴氣」？

柯文哲代表著台北這座城市，他對「邊緣人」所展現出的功利與冷漠，不但沒有幫助，反而會火上加油，刺激他眼中的邊緣人們，宣洩內心積累的憤怒。

漫畫裡「小丑」有一句台詞：「只需要糟糕的一天，就能讓居家好男人成為殘忍的罪犯」。這雖然誇大，但請問在柯市長你優秀而成功的人生中，有沒有過「糟糕的一天」，你是否曾經自我懷疑，曾經覺得整個社會都對自己不公平？

如果沒有，那麼你個人的優秀，正是你與底層民眾的距離。許多年輕朋友在經過台北的高樓大廈時，望樓興嘆，因為他們買不起，台北這座城市越發展，他們就越辛苦。

又好比現在的外送員熱潮，不需要學歷、背景，有的外送員月休二日，每日送餐十幾個小時，也可以月入十幾萬元。這樣維持三、五年，年輕朋友可以有自己的積蓄，看得見自己的小小夢想。

這種「拿生命拚未來」的孤注一擲，是社會菁英無法體會的。

筆者不否認，柯文哲是位認真、清廉、有理念的政治人物，但如果說柯文哲是IQ的巨人，他也正是同理心的侏儒。

說到小丑，現在《小丑》電影正夯，建議柯市長親身體會，為什麼一部有關社會邊緣人的電影，能夠得到這麼多的反思。