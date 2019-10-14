聯合筆記／習近平強化個人權威？

中共總書記習近平日前出席慶祝「建政七十年」招待會，並發表談話。 （美聯社） 分享 facebook

中共十九屆四中全會即將召開，依會議主題，被認為中共是在「加速社會主義回歸」，習近平是要帶領全黨走進新時代的康莊大道，還是強化個人權威，各界都在關注。

這次四中全會的主題是「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」，為什麼要回歸以及如何回歸社會主義？改革開放的大路是否依舊？一連串的問號正等著四中全會揭曉。

依慣例，每屆的第一次全會是黨的換屆，第二次將進行政府換屆，第三次是布局未來五年的工作，第四次以往多具體針對某一事務，如五年前十八屆四中的「依法治國」、十年前十七屆四中的「黨建」。但這屆的四中上升到「堅持與完善中國特色社會主義制度」的高度，背後涉及的是黨和國家的路線。

「具有中國特色社會主義」在大陸喊了很多年（鄧小平在一九八二年提出），簡單說就是一手緊抓社會主義教條，一手推動改革開放搞活經濟。近四十年來，大陸會有舉世矚目的經濟奇蹟，大家只記得得益於「改革開放」。

但隨著改革開放的紅利逐漸不再、經濟發展來到一定的瓶頸（經濟增速下滑），加上世界大環境的複雜（中美貿易戰），大陸走到了一個關鍵點，如何因應這場大變局，成為當前最棘手的問題。

不論這次四中是否如外界所言延宕了一年，從四中主題可知，習近平已擺平黨內雜音，並確定了他的路線，也就是他一再強調的「舉什麼旗、走什麼路」—社會主義道路是永遠不能偏離的路線（不要幻想西方那套普世價值，具體到細節就是網路不會開放、言論控管依舊嚴格，更別提自由民主）。

中共剛慶祝建政七十年，一黨專政超越了六十九歲的蘇聯。此前習近平赴多個紅色基地，明白告誡黨員幹部要傳承好紅色基因，確保紅色江山永不變色。具體作法就是黨員幹部要有良好的「精氣神」與「歷史使命」，勇敢地與「各種矛盾」鬥爭。

中共謹記當年蘇共垮台的歷史教訓（認定蘇共否定自我、方向不對），因此這次四中全會的重要性已呼之欲出，統一內部思想與黨員的社會價值觀，面對未來的各種困難必須堅持跟著黨走（不能有雜音）、貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想（不容挑戰習核心）。

至於「推進國家治理體系和治理能力現代化」，是運用現代政府治理觀念，推動政府施政更有效率，以多樣的靈活手段，化解不便、減少民怨，希望贏得民心、爭取對中共執政的認同，與路線無關。

依中共嚴密的組織制度與過去的歷史經驗，中共在政治和社會上的管控完全可以做到；如果四中後的大陸局勢、尤其經濟（六穩）能夠獲得突破與進展，中共或可跨越這道「坎坷」，進入另一個境界。

但若經濟困境無法改善，甚至因政治環境緊縮持續走下坡，人們的反應恐不僅只是對過去「胡溫十年」（經濟高增長、言論稍寬鬆）的懷念而已！