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誰捍衛民主價值 誰操弄民主價格

2019-10-09 00:09聯合報 汪志雄／芝加哥大學教授（美國芝加哥）

香港藝人何韻詩接受媒體訪問時，遭大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉潑漆。 圖／...
香港藝人何韻詩接受媒體訪問時，遭大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉潑漆。 圖／聯合報系資料照片
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香港歌手何韻詩持加拿大護照來台，參加聲援反送中的活動，遭反對者潑紅漆。一時之間，台灣應該如何看待香港的民主運動，又成了朝野熱門話題。

香港Ｍ型社會的經濟發展，造成世代價值觀的衝突與轉變，孕育了港人對民主的強烈渴求。目前持續進行的民主運動，必會影響香港未來的政治及社會發展。

我們百分百支持香港的民主自由，但是也百分百鄙視企圖利用這場運動獲取任何政治利益的人。我們支持香港人堅定和平的表達他們捍衛民主自由的決心，但是不鼓噪少數年輕人暴力抗爭的行為。因為除非我們自己能夠站在第一線吃子彈吸瓦斯，不然買防彈衣送防毒面罩，叫這些年輕人去衝撞抗爭，那是最無良的政客。

六四天安門事件死在坦克車機關槍底下的青年學生，至今沒有人知道他們的名字，但是那些學運領袖，到今天仍然在吃香喝辣。太陽花運動鬧得轟轟烈烈，最後也只讓一些帶頭的坐收了高官爵位。民主的價值跟價格是截然不同的，有人捍衛民主是因為它的價值，有人操弄民主是因為它的價格。凡是利用年輕人獲取任何的政治利益，都是最廉價的政客行徑。

對於香港，我們哀矜勿喜，但倘若有人巴不得香港越亂越好，那都是為了特定的政治利益，絕非為了香港的民主與自由。兩岸關係為重中之重，要深思謀慮而後動。反中不等同於護主權，和平不等同於賣台灣。與統一最遠的距離就是堅持「中華民國」，反之模糊曖昧的「這個國家」只會升高對抗，置台灣於險地。兩岸和則兩利，亂則兩害。從台灣看香港，一個睿智的領導人應該要讓人民體認，繁榮的經濟，成熟的民主，善良的文明，才是保護台灣最有效的武器。

香港六四
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