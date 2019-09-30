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橘世代清單：人生有夢 永遠不老

2019-09-30 00:18聯合報 李月治／服務業（台北市）

林口長庚醫院院長程文俊（右三）、台北榮總副院長陳適安（右二）、新光醫院副院長洪子...
林口長庚醫院院長程文俊（右三）、台北榮總副院長陳適安（右二）、新光醫院副院長洪子仁（右一）專心看「橘世代」專刊的精彩內容。 記者許正宏／攝影
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聯合報《橘世代周報》創刊，筆者拜讀一系列橘世代名人夢想清單，深深覺得人生只要還有夢想，永遠都不會老。

劉禹錫詩云：「自古逢秋悲寂寥，我言秋日勝春朝。」秋天是收穫的季節，秋涼靜好，也是一年四季最溫暖明亮，熱情燦爛的季節，秋日風情甚至勝過春天。中老年邁入人生之秋，經過青春歲月的打拚，換來孩子的健康成長，不管輝煌黯淡，肩上的重擔總算逐日卸下，來到橘世代，最閒適的年紀，得以停下匆匆的腳步，去實現年輕時的夢想，慢慢品嘗人生的風景。

認識一位七十歲的大姊，她奕奕的眼神閃爍著光芒，她告訴我，到老都要追求夢想，她說她還有許多年輕時未完成的夢想，還想做許多事，然後她參加讀書會、寫作班、當志工、重修夫妻關係，逐一實現她的夢想清單。一位五十幾歲的大哥，他說，他在預習老後，下班後，每天到山上踏青拍落日，用鏡頭捕捉夕照美景及四時風光，用一幀幀影像述說一個個故事。他說，每天的夕陽都不一樣，不一樣的美，只要用心觀察體會，雖然近黃昏，但夕陽無限好，他退休後最大的夢想就是要出一本圖文繪本。樓上甫退休的大姊，周末總是一身勁裝，帥氣和老公騎重機御風而行。

如果你不把自己當老人，永遠都不會老。大陸一對退休夫妻，用養老金環遊世界七年，接受央視訪問時說「如果待在家裡，年復一年，日復一日過同樣的生活，和離開沒兩樣，就容易生病，走出去才有活力。」在旅遊中開拓視野，他們也因此變得年輕，因為勇敢追逐夢想，他們從不覺得自己老，慢慢忘記年齡的存在。

所有到老依然有夢想的人，都是不畏懼老之將至，以坦然樂觀的心態迎接人生秋天。日劇《退而不休》，男主角在退休後頓失人生目標，但危機也是轉機，他終於明白，退休不是生前告別式，第二黃金人生才要開始。我的老闆已八十三歲，這家公司是他一生的心血和夢想，在他的字典裡，永遠沒有退休這兩個字，而工作之餘，身體硬朗的他，爬山、種菜、旅遊等，逐一實現著他的黃昏夢想清單。

高齡化社會，老化不可忽視，你已經擬定好第二人生的夢想清單，並且準備圓夢了嗎？「好野橘、愛吃橘、健康橘、時尚橘、好學橘、愛玩橘、好心橘」，不妨，在寧靜悠遠的秋夜，逐一寫下你的夢想清單，讓人生下半場依然精采可期。

夢想夫妻養老金

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