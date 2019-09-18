台索斷交的三個「罕見」

2019-09-18 23:58 聯合報 陳奕帆／淡大外交與國際關係系講師（新北市）



蔡英文總統（左二）2018年歡迎索羅門群島總理何瑞朗（左一）等人來訪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這次索羅門跟我國斷交，與前例不同，有下列三點觀察：

一、預告期長，凌遲邦誼。自六月五日以來，索國外長馬內列便宣布，索羅門將在一百天內決定是否與台斷交，此舉源於索國總理蘇嘉瓦瑞四月甫連任成功，受到國內兩大親中國會議員壓力。相較於蔡政府任內斷交的其餘五國，沒有前例是如此高調待價而沽，凌遲雙方卅六年邦誼。

二、過程透明，非密室決。依照著一百天內決定是否斷交腳本，索國於六月中旬就派遣兩名部長與商務代表團，借探詢木材價格之名，訪問中國大陸。八月中再派至少三名部長的代表團，會見大陸外交部負責美洲大洋洲事務副部長鄭澤光，評估與研究兩國未來合作關係。

緊接著，蘇嘉瓦瑞下令組成跨黨派小組評估與我國邦交，報告九月十三日公布，建議與大陸建交。總理本人則於十一日受訪時公開抱怨與我邦交完全無用。到十六日由內閣黨團會議投票通過與中國建交。這些過程經過索國民主程序，公開透明，非密室私相授受。

三、美澳勢力，不如往昔。澳洲總理莫里森於六月初訪問索國，意在勸說索國別輕易轉向與中國建交，讓北京勢力在南太平洋擴張。另九月十一日美國駐索國大使艾伯特格雷公開挺台，建議索國維持與我邦交，並提到美國預計在索國重新恢復開設大使館，以及美國正在索國積極推動的計畫。

美國副總統潘斯原本也安排將在聯合國大會開議期間與蘇嘉瓦瑞會晤。然而這一切努力尚未成功，斷交木已成舟。雖有美、澳兩國支持，仍無法改變索國與北京建交的決心，也間接證明美澳影響力式微。

中國大陸打壓我國際參與、搶奪我邦交國案例屢見不鮮，但吾人仍希望執政當局能對症下藥，積極維持我邦交國數目，並拓展國際能見度。畢竟，筆者在我國每次斷交後，都親睹該國在台留學生流下的眼淚，與必須做出困難的抉擇。