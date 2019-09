蔡英文總統論文讀後感 (中)/為何外殼燙金 內頁像傳真紙 不懂!

2019-09-18 18:32 世界日報 徐永泰博士



蔡英文總統的學歷問題引發廣泛討論,目前旅居英國牛津的徐永泰博士(D Phil. Oxon.)特別親往英國倫敦大學政經學院,閱覽蔡英文總統的博士論文,並寫下讀後感一文,由世界日報獨家刊登。 分享 facebook

論文有缺頁 多數有手改

根據LSE圖書館嚴格規定,我不能引用和轉述內容。所以我僅能作的是論文的形式報告如下:

1. 這是一本黑色外殼全新燙金字體的論文:

蔡英文論文上有加註除非獲得本人同意,否則禁止影印的書腰。(取自調查報告) 分享 facebook

論文題目是“Unfair Trade Practices and Safeguard Actions” 作者是 Ing-wen Tsai,上面寫的是 “A Thesis Submitted for the Degree of PhD The School of Economics The University of London” 時間是1983年,沒有月份。圖書編號F10034,論文編號 BLPS 21 12643479。這種燙金字體外殼是全新的。

LSE網站上的備註:這份論文是蔡英文提供的個人拷貝於2019年6月建檔,論文的首頁和其他的頁數中,沒有任何考試官(Examiners)的簽字或簽收日期。為什麼LSE可以讓一篇論文在35年後登入圖書館目錄,我沒有答案,圖書管理員也無法回答,有待LSE校方解釋。

2. 整本論文分三大部分(Three Parts):

第一部分 (Part One) 有三章 (Chapter I,II,III)(page 1-60),第二部 (Part Two) 分五章(chapter I,II,III,IV,V) (page 61-298),第三部分(Part Three)有兩章(Chapter I, II)(page 299-365)。

感謝言(Acknowledgement)1頁,論文大綱(Abstract)2頁,論文介紹(Introduction)18頁,最後參考書目引用資料來源(Bibliography,但整本論文章節中沒有看到或使用這個字,通常在論文的最後部分需要列出它)約10 頁。 全部頁數按照數字是391頁。但實際上數出來要比391要多10頁,原因如 item 9解釋。

論文有三大部分Part One: Current State of Economy, Part Two: Legal Analysis of Those Issues Mentioned Above; Part Three: Laws of Countervailing Duties.

3. 感謝言部分:

作者(蔡英文)感謝她的導師 M. J. Elliott 指導, 還有其他兩位在大學的老師(基於法律問題,這裡不能提名字)的指導方向。另外作者(蔡英文)特別謝謝一位 S女士幫她的論文打字,提到她極大的鼓勵和 Typing Ability (打字能力)和校正,幫她打字完成這篇論文。

4. 論文缺頁:

第一大部分(Part One)第一章(Chapter I)缺頁 5,6,7,8,9,10,page # 4 後就直接接到 page #10,中間不見, 沒有解釋原因。我向圖書館提出疑問為什麼缺頁,圖書管理員(S.女士)無法回答。至於缺頁問題,好像之前已有其他學者曾報導過,我只能算是另一個缺頁的見證。

5. 論文中有多處手改:

如 Regime,手改成Regimes,如在 Introduction (引言)處的Infrigentment 中間加一個“n”字母 , 變成Infringements。又如 Page 295 Chapter 後加上 “V”(第五章),手改不像是鉛筆,是鋼筆。 Page 230,是一個章節的開始,章目(title)的 “dumping”一字,手改成“injury”。錯誤以手寫更改,比較另類。

6. 論文中用的很多字是美式拼法:

譬如 Page 299英式的Analyse,寫成 analyze,Page 358英式Subsidise 拼成Subsidize。英國老師碰到學生用美國拼法就立馬改,毫不留情。若要了解這種情況,問問在英國留過學的同學,都可以告訴你類似經驗,英國學校認為你是來拿英國學位的,所以要用英文,而不是美文。這不是對錯的問題,但這是英國文化,只有入鄉問俗沒有其他選擇。

論文三百多頁 註解不連貫

7. 每一章的結尾都有單獨的Conclusion, 總共有10個,但是沒有整個論文的總結:

我的經驗不能代表百分之百正確,博士論文應當有一個總結論點 (General Argument) 。每一個 hapter後面就有結論,當然很好,但沒有連貫性的總結論,會讓每一篇讀起來像是獨立的Short Essay,而幾篇合起來成為一大板塊 (Part One,Two,Three)。

8. 每一章的註解號碼都是單獨算號碼的,全論文的註解是完全不連號的:

每一大板塊的章節的註解必須反復去查,如果是獨立的Short Essay只有數十頁沒有問題,比較容易翻到後面去查。但整篇論文三百多頁的註解不連貫,在Bibliography引用資料來源的處理就顯得雜亂。

每一章節的註解註解沒有放在一頁本身,而以星號 “*” 加號碼標識,要找註解的出處必須到每一章的結束後去找,沒有清楚索引,如何找?如果要查證作者的引用資料是否正確,只有不斷地反復翻閱,很費時間。沒有辦法立即找到相關連的頁數和內容是影響論文品質的。

當然我的經驗法則不是一定百分之百的正確,不過世界級的大學要求標準是可以查得到的,也可以以其他博士論文來對照。如今的Word 軟體可以Endnote 或Footnote 立即找到相關資料,但是在沒有Word或類似電腦軟體可以使用的80年代,論文作者必須負責建立註解和頁數的相關性和連接性。還有一些在註解中提到的作者和著作,在參考資料(Bibliography)中我也沒有看到,譬如第三部分第二章的註解5,在參考資料中就沒有找到。還有類似例子,不再重複。

台大法律系名譽教授賀德芬提出質疑,指蔡總統並未在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位。賀德芬並播出影片指質疑蔡英文手上拿展示的博士證書是偽造的贗品。記者杜建重/翻攝 分享 facebook

9. 每一章的起頭頁是沒有號碼,也沒有在 Table of Contents 顯示出,因此,實際的頁數比數出來的391頁要多10頁以上:

照理說Table of Contents 的頁數應當是與內容頁數是一致的。 比如說Part One,Chapter I是page 61-92,但是Chapter I的 title:Economics of Subsidies 沒有頁數號碼,它既不是 page 60,也不是 page 61,是多出來沒有號碼的頁數,是疏忽嗎?

可是Chapter II (page 93-171)又也發生同樣狀況, Chapter II 的title :Subsidies Under GATT 這一頁緊連接在前一個Chapter I 的最後一頁 page 92,可是它本身卻沒有頁數號碼,而Chapter II它的正文是從下一頁page 93開始,那麼Chapter II 的title 的這一頁既不是page 92,也不是page 93,變成多出來了完全沒有號碼的一頁。

Chapter III這一頁Page172緊接著前面的171頁,但是它的章目 Law of Countervailing Duties 這一頁沒有頁數號碼,既不是Page172,也不是 Page173,這與Table of Contents 的整個頁數就不合了。

簡言之,就整個論文的連續性來說,多出來的頁數會影響到讀者參閱內容時,會翻到多餘不需要的頁數,和浪費時間。這在論文的結構中是一個忌諱。不能給考試官 (Examiners)一目了然的呈現,造成視覺上的混亂會影響論文品質。我個人認為,唯一可以解釋的原因是它可能是一篇篇單獨的 Short Essay (短論文)的集合編排,必須塞入空白頁數,這樣才會發生多出table of contents總頁數的現象。

10.Table of Contents 有五頁,很不容易懂:

論文有三大部分 (Three Parts),但它的排列卻與裡面的10個Chapters 章節平行排列,還有副標題。整個Table of Contents共有五頁,我很笨拙,看了很多遍才整理出一個頭緒。第一次閱讀者不容易從Table ofContents 中看出這個論文有三大板塊 (Three Parts)的連續性,也難以找到相關的頁數和內容章節。

論文外殼燙金 用紙像傳真copy

11. 論文的裝訂是新的,但是絕大多數的內容紙質是好像傳真的photocopy,兩邊帶黑影色澤,不知為什麼?

常理推斷,如果外殼是燙金字的硬殼,內容當是相對高品質的內頁,而不是帶黑邊色澤的傳真copy,顯得外殼和內容的紙質呈現參差不齊的對比。

論文開頭的部分頁數,卻沒有這個黑影竄邊現象,如感謝言(Acknowledgement),大綱(Abstract)和論文介紹(Introduction),與其他類似傳真photocopy的主內容呈現是不一致的。為什麼論文要用fax的拷貝來裝訂呢?不懂。(文未完)

徐永泰 博士(D Phil. Oxon.), 寫於英國牛津 17 September 2019

(徐永泰,牛津大學近代史碩士、經濟史博士、牛津聖約翰學院開發局董事,現任美西華人學會理事長,洛杉磯公開賽創會會長和財務長。)