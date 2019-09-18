蔡英文總統論文讀後感 (中)／為何外殼燙金 內頁像傳真紙 不懂！
論文有缺頁 多數有手改
根據LSE圖書館嚴格規定，我不能引用和轉述內容。所以我僅能作的是論文的形式報告如下：
1. 這是一本黑色外殼全新燙金字體的論文：
論文題目是“Unfair Trade Practices and Safeguard Actions” 作者是 Ing-wen Tsai，上面寫的是 “A Thesis Submitted for the Degree of PhD The School of Economics The University of London” 時間是1983年，沒有月份。圖書編號F10034，論文編號 BLPS 21 12643479。這種燙金字體外殼是全新的。
LSE網站上的備註：這份論文是蔡英文提供的個人拷貝於2019年6月建檔，論文的首頁和其他的頁數中，沒有任何考試官（Examiners）的簽字或簽收日期。為什麼LSE可以讓一篇論文在35年後登入圖書館目錄，我沒有答案，圖書管理員也無法回答，有待LSE校方解釋。
2. 整本論文分三大部分（Three Parts）：
第一部分 (Part One) 有三章 (Chapter I,II,III)（page 1-60），第二部 (Part Two) 分五章(chapter I,II,III,IV,V) (page 61-298)，第三部分(Part Three)有兩章（Chapter I, II）（page 299-365)。
感謝言（Acknowledgement）1頁，論文大綱（Abstract）2頁，論文介紹（Introduction）18頁，最後參考書目引用資料來源（Bibliography，但整本論文章節中沒有看到或使用這個字，通常在論文的最後部分需要列出它）約10 頁。 全部頁數按照數字是391頁。但實際上數出來要比391要多10頁，原因如 item 9解釋。
論文有三大部分Part One: Current State of Economy, Part Two: Legal Analysis of Those Issues Mentioned Above; Part Three: Laws of Countervailing Duties.
3. 感謝言部分：
作者（蔡英文）感謝她的導師 M. J. Elliott 指導， 還有其他兩位在大學的老師（基於法律問題，這裡不能提名字）的指導方向。另外作者（蔡英文）特別謝謝一位 S女士幫她的論文打字，提到她極大的鼓勵和 Typing Ability （打字能力）和校正，幫她打字完成這篇論文。
4. 論文缺頁：
第一大部分（Part One）第一章（Chapter I）缺頁 5,6,7,8,9,10，page # 4 後就直接接到 page #10，中間不見， 沒有解釋原因。我向圖書館提出疑問為什麼缺頁，圖書管理員（S.女士）無法回答。至於缺頁問題，好像之前已有其他學者曾報導過，我只能算是另一個缺頁的見證。
5. 論文中有多處手改：
如 Regime，手改成Regimes，如在 Introduction （引言）處的Infrigentment 中間加一個“n”字母 , 變成Infringements。又如 Page 295 Chapter 後加上 “V”（第五章），手改不像是鉛筆，是鋼筆。 Page 230，是一個章節的開始，章目（title）的 “dumping”一字，手改成“injury”。錯誤以手寫更改，比較另類。
6. 論文中用的很多字是美式拼法：
譬如 Page 299英式的Analyse，寫成 analyze，Page 358英式Subsidise 拼成Subsidize。英國老師碰到學生用美國拼法就立馬改，毫不留情。若要了解這種情況，問問在英國留過學的同學，都可以告訴你類似經驗，英國學校認為你是來拿英國學位的，所以要用英文，而不是美文。這不是對錯的問題，但這是英國文化，只有入鄉問俗沒有其他選擇。
論文三百多頁 註解不連貫
7. 每一章的結尾都有單獨的Conclusion， 總共有10個，但是沒有整個論文的總結：
我的經驗不能代表百分之百正確，博士論文應當有一個總結論點 (General Argument) 。每一個 hapter後面就有結論，當然很好，但沒有連貫性的總結論，會讓每一篇讀起來像是獨立的Short Essay，而幾篇合起來成為一大板塊 （Part One，Two，Three）。
8. 每一章的註解號碼都是單獨算號碼的，全論文的註解是完全不連號的：
每一大板塊的章節的註解必須反復去查，如果是獨立的Short Essay只有數十頁沒有問題，比較容易翻到後面去查。但整篇論文三百多頁的註解不連貫，在Bibliography引用資料來源的處理就顯得雜亂。
每一章節的註解註解沒有放在一頁本身，而以星號 “*” 加號碼標識，要找註解的出處必須到每一章的結束後去找，沒有清楚索引，如何找？如果要查證作者的引用資料是否正確，只有不斷地反復翻閱，很費時間。沒有辦法立即找到相關連的頁數和內容是影響論文品質的。
當然我的經驗法則不是一定百分之百的正確，不過世界級的大學要求標準是可以查得到的，也可以以其他博士論文來對照。如今的Word 軟體可以Endnote 或Footnote 立即找到相關資料，但是在沒有Word或類似電腦軟體可以使用的80年代，論文作者必須負責建立註解和頁數的相關性和連接性。還有一些在註解中提到的作者和著作，在參考資料（Bibliography）中我也沒有看到，譬如第三部分第二章的註解5，在參考資料中就沒有找到。還有類似例子，不再重複。
9. 每一章的起頭頁是沒有號碼，也沒有在 Table of Contents 顯示出，因此，實際的頁數比數出來的391頁要多10頁以上：
照理說Table of Contents 的頁數應當是與內容頁數是一致的。 比如說Part One，Chapter I是page 61-92，但是Chapter I的 title：Economics of Subsidies 沒有頁數號碼，它既不是 page 60，也不是 page 61，是多出來沒有號碼的頁數，是疏忽嗎？
可是Chapter II （page 93-171）又也發生同樣狀況， Chapter II 的title ：Subsidies Under GATT 這一頁緊連接在前一個Chapter I 的最後一頁 page 92，可是它本身卻沒有頁數號碼，而Chapter II它的正文是從下一頁page 93開始，那麼Chapter II 的title 的這一頁既不是page 92，也不是page 93，變成多出來了完全沒有號碼的一頁。
Chapter III這一頁Page172緊接著前面的171頁，但是它的章目 Law of Countervailing Duties 這一頁沒有頁數號碼，既不是Page172，也不是 Page173，這與Table of Contents 的整個頁數就不合了。
簡言之，就整個論文的連續性來說，多出來的頁數會影響到讀者參閱內容時，會翻到多餘不需要的頁數，和浪費時間。這在論文的結構中是一個忌諱。不能給考試官 （Examiners）一目了然的呈現，造成視覺上的混亂會影響論文品質。我個人認為，唯一可以解釋的原因是它可能是一篇篇單獨的 Short Essay （短論文）的集合編排，必須塞入空白頁數，這樣才會發生多出table of contents總頁數的現象。
10.Table of Contents 有五頁，很不容易懂：
論文有三大部分 （Three Parts），但它的排列卻與裡面的10個Chapters 章節平行排列，還有副標題。整個Table of Contents共有五頁，我很笨拙，看了很多遍才整理出一個頭緒。第一次閱讀者不容易從Table ofContents 中看出這個論文有三大板塊 （Three Parts）的連續性，也難以找到相關的頁數和內容章節。
論文外殼燙金 用紙像傳真copy
11. 論文的裝訂是新的，但是絕大多數的內容紙質是好像傳真的photocopy，兩邊帶黑影色澤，不知為什麼？
常理推斷，如果外殼是燙金字的硬殼，內容當是相對高品質的內頁，而不是帶黑邊色澤的傳真copy，顯得外殼和內容的紙質呈現參差不齊的對比。
論文開頭的部分頁數，卻沒有這個黑影竄邊現象，如感謝言（Acknowledgement），大綱（Abstract）和論文介紹（Introduction），與其他類似傳真photocopy的主內容呈現是不一致的。為什麼論文要用fax的拷貝來裝訂呢？不懂。(文未完)
徐永泰 博士（D Phil. Oxon.）, 寫於英國牛津 17 September 2019
（徐永泰，牛津大學近代史碩士、經濟史博士、牛津聖約翰學院開發局董事，現任美西華人學會理事長，洛杉磯公開賽創會會長和財務長。）
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