蔡英文總統論文讀後感 (下)/兩種編排有異 畢業35年收到 為何?

徐永泰博士



徐永泰博士(D Phil. Oxon.)特別親往英國倫敦大學政經學院,閱覽蔡英文總統的博士論文,並寫下讀後感一文

12. 作者的論文大綱(Abstract):

只簡單的說明論文有三大部分(Three Parts),沒有提及她寫這篇論文意圖達到的學術目標,而總共有多少部分的說明不是已經表現在Table of Contents 裡面了嗎?這裡重複提出,徒增論文文字數量。

13. 整個論文的三個部分:

是在介紹目前的世界經濟,分析各個國家的關稅補助和防衛機制,Part One 是Current State Economy (目前各個國家的經濟),Part Two 是Legal Analysis of Those Issues Mentioned Above (法律上分析以上提及的問題)Part Three 是Laws of Countervailing Duties (反補貼關稅的法則)。作者(蔡英文)在整篇論文介紹現況較多,很少提到自己的新論點(Argument)部分較少,在論文結尾部分僅看到一些。

14. 論文中的第三部分的結尾:

作者(蔡英文)提及某大學的兩位教授提出因應反補貼商品和對付特殊關稅的的建議 (proposals),作者(蔡英文)同意他們的看法,說她也有不同的建議,但在結論中只有敘述說法 (Argument),如有算法(Algorithm)輔助更好。也許作者認為不需要?

Word或類似軟體排印、打字打的待查證

15. 關於論文內容文字的排列,我個人覺得有問題:

此論文的大部分(共334頁)都使用了Word Processing 的軟體應用排版(Justify Format鍵)。兩邊的距離和每一行的行距是整齊的,每一段文字(paragraph)看起來都是一塊塊方的格(如下面例子)雙邊整齊,應當是Word或類似軟體的排版。

有使用Justify Format的頁數,我做了統計如下:

• 大綱(Abstract)2 pages

• Part One: Page1-92

• Part Two: page 97-196

• Part Two: 202-247

• Part Two: 253-295

• Part Three: Page 301-355

• 總共頁數 334

沒有用軟體排版(Justify 鍵)排版的部分有33頁。這有兩種可能,一是電動打字機打的,二是用電腦打字,但沒有用 Justify Format鍵的,統計如下:

• Introduction Page i-xviii (18 頁)

• Part One 首頁 (沒有頁數)

• Acknowledgement (沒有頁數)

• Part Two: page 93-96

• Part Two: page 197

• Part Three: page 299-300

• Part Three:page 356-364

• 總共頁數 33

為了讓大家了解,我用一段完全不相干的文字(根據規定我不可以用論文的內容)做成打字機的Format和用Word排版的 Format兩個例子作比較:

• A Sample with Typing Align Left format

• A Sample with Word Justfied Format

為什麼在這裡提出這些內容文字排版的問題呢?因為這與輸打論文的年代是有絕對關聯性的。

16.本篇論文的排列呈現的方式:

論文的排列呈現大部分(90%)是屬於後者 Word Justified Format,電腦排版雙邊整齊一致,應用了Word 裡面的 Justify Format 鍵,空格間用軟體計算,所以每一段(paragraph margin)整齊,這是不是80年代用打字機辦得到的?有待專家去查證,它究竟是打字機打的論文,還是Word Processor處理的?

可是為什麼還有33頁沒有使用這個Justify Format呢?為什麼同一篇論文不統一format呢?它代表什麼意義呢?最容易得到的解釋是:或許作者認為整齊不整齊沒有什麼關係,也許是疏忽。可能還有很多原因,我不知道是什麼。

但若仔細端倪 page 356-364,牽涉到論文結尾作結論的時候,這9頁與前面緊連的敘述立馬出現排列格式不一樣,為什麼?我想只有作者本人可以親自解釋,和當這篇論文能夠攤開來,讓更多的專家學者鑒定內容時,也許才會有答案。

畢業35年 圖書館才收到論文版本

以上是我看完蔡英文總統提交LSE論文做的筆記和心得,根據校方圖書館設限規定,我沒轉載論文的內容,也沒有延伸其論文的學術專業論點。作為一個歷史學的研究者,我希望能夠盡微薄的力量,在這篇論文提出形式性問題,在這一段混淆的資訊時代,我們必須謹慎地和客觀地去看問題。

在有限的時間空間和限制下,我僅能從論文本身的裝訂、頁數統計、缺頁的指出,手改部分,索引和章節排列,註解的排列和尋找方便度作整理;尋找作者意圖達到的學術貢獻,和最後對論文是否用打字機或電腦排版的缺乏一致性提出質疑,做一個綜合的報告。

蔡英文總統的這篇論文是2019年6月28日在LSE Library新編入圖書資料庫,也就是在紀錄上顯示1984年畢業後的35年,LSE圖書館才收到她的個人論文版本,而編入書目。為什麼?這也只有作者(蔡英文)本人LSE校方當局才能回答的。

這篇論文符不符合博士論文品質?是不是一篇經過驗證的博士論文?有沒有上繳論文的確實日期?有沒有經過博士論文考試?博士論文導師是誰?有沒有 PhD Log(博士生與博士導師在考試前的每一次見面會談記錄)?到底花了多少個月寫論文?兩位主考官(Examiners)是誰?有沒有主考官的口試記錄和評議?包括她有沒有交LSE 1983/4年的學費等重要資訊,都不在我這篇報告之中。

任何人若以我這份報告,做出自己的意見和揣測,將是他/她本人的問題。我只對本報告的文字負責。

另外,這篇論文在作者(蔡英文總統)的要求下,得到LSE校方的支持,設下超乎尋常的嚴格閱讀規定, 讓讀者學者費時費力的去閱讀,設限合理不合理,符不符合學術傳承倫理,要看各方面包括LSE本身對這件事是否願意解釋,我在此不做任何評論。

徐永泰 博士(D Phil. Oxon.), 寫於英國牛津 17 September 2019

(徐永泰,牛津大學近代史碩士、經濟史博士、牛津聖約翰學院開發局董事,現任美西華人學會理事長,洛杉磯公開賽創會會長和財務長。)編者註:內文插題由編輯加入