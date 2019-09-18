蔡英文論文讀後感 (上)／我兩度赴倫敦政經學院 細讀！

2019-09-18 18:22 世界日報 徐永泰博士



蔡英文總統的學歷問題引發廣泛討論，目前旅居英國牛津的徐永泰博士（D Phil. Oxon.）特別親往英國倫敦大學政經學院，閱覽蔡英文總統的博士論文，並寫下讀後感一文，由世界日報獨家刊登。 分享 facebook

引言：蔡英文總統的學歷問題引發廣泛討論，目前旅居英國牛津的徐永泰博士（D Phil. Oxon.）特別親往英國倫敦大學政經學院，閱覽蔡英文總統的博士論文，並寫下讀後感一文，由世界日報獨家刊登。

首先要說明這個具有爭議性的論文，在2019年6月前在英國倫敦大學政經學院（London School of Economics and Political Science，LSE）裡是不存在的。它在2019年6月底才登錄在LSE圖書館目錄中，也是目前在全英國圖書館唯一借閱得到的論文拷貝。那它是不是可以從英國的政經學院圖書館（LSE）像圖書一樣地借出來看呢？答案是不行的。那麼可不可以在LSE圖書館看呢？可以，但有條件。

這是徐永泰博士2019年9月13日親自拍的蔡英文論文外殼。(徐永泰博士提供) 分享 facebook

借閱蔡英文的論文 須符四條件

此刻這唯一的一份拷貝特別放存在LSE的婦女圖書館閱讀室(The Women’s Library Reading Room)，借閱它需要下面四個條件。

第一要有LSE圖書館卡才能進去。如何申請？要看符合不符合LSE的申請條件。

第二，必須在指定的LSE Women Library的特別閱讀室（Reading Room）閱讀。

第三，要在圖書管理員的監督下閱讀。

第四，必須遵守作者蔡英文的要求，和圖書館檔案室的規定，不可以翻印拍照，不可以引用內容，不可以錄音，不可以用鋼筆，不可以喝水，只可以用鉛筆抄寫筆記。

2019年9月13日星期五，適逢中秋節，我早上9:30從英國牛津出發，前往倫敦政經學院圖書館（LSE Library），目的是去借閱蔡英文總統的論文。

從牛津火車站開往倫敦Paddington Station,再轉兩次地鐵 Bakerloo Line和Central Line，抵達Holborm Station是早上10:45，再走路約5分鐘，於10:50抵達LSE 圖書館 (地址：10 Portugal St, Holborn, London WC2A 2HD)。

我已透過牛津大學先辦好LSE的圖書證，刷卡後，進入四樓婦女圖書館閱讀室 ，填妥閱讀申請表（Reading Request Form），圖書管理員告知需要等約75分鐘左右，待他們從檔案儲存處拿出來，才可以開始閱讀。

我出去吃完午餐，下午1:30 再進閱讀室。圖書管理員告訴論文已經備妥，要我將背包放進儲存箱4號，把鑰匙給我，去4號玻璃儲存櫃取論文，再坐在指定的4號位子上閱讀。不可以拍照內容 （僅可以離開時拍論文外殼），聲明這是根據作者（蔡英文）的要求，不可以影印內容或用手機拍照其他部分，不可以帶鋼筆原子筆，不可以帶水進去，不可以帶手機錄音，只可以讀和抄寫筆記，其他一概禁止。我唯一可以做的也是用鉛筆抄寫或做筆記。如果在閱讀時需要離開如廁，必須將論文交回玻璃儲存櫃保管，上完廁所後，必須再從4號玻璃儲存櫃取出，閱讀規則同上。

論文管制何時解封 館方沒答案

雖然規定很多，圖書管理員並沒有不禮貌行為，只是不時地到我桌上檢查。我好奇的問圖書管理員G.女士，為什麼有這麼嚴格的要求？一篇學術論文的封存日期，如果牽涉到專利可能是例外，但也有一定期限。她說這是LSE校方尊重作者（指蔡英文）的要求。

我再問這樣的管制有沒有期限呢？什麼時候可以解封？她無法回答，但如果有問題可以email 到C. W先生處詢問。我說他是誰呢? 她說C.W先生是專門負責某些論文的Collection Manager，而且給了我他的電郵地址。我後來又問了其他管理員，他們都看著類似SOP（標準操作手冊）的指示作同樣的回答。

我此行的目的是看論文，暫時放下其他問題，決定先坐下專心看論文主體。

我拿了鑰匙到4號玻璃儲存櫃取了論文，回到4號位子坐下，深深呼吸一口氣。我告訴自己，完完全全地客觀閱讀它，不帶任何色彩，不預設立場，不被其他的資訊影響。如果有問題的地方就記下，沒有問題就越過。

我自己在牛津大學先後寫過碩士、博士論文，取得牛津大學現代史碩士，和經濟史哲學博士，前後加起來七年多，經歷過程辛苦煎熬，難以與外人共享，甘苦只有自知。如今面對別人寫的論文，我予以同樣的尊重。

2019年9月13日下午1:50 PM，我總算拿到這本論文，它是目前全世界唯一可以借閱的一本，我立即謹慎專心的閱讀，一直到 4PM。

因為無法全部讀完，於2019年9月16日星期一上午，我再度去倫敦政經學院圖書館的四樓婦女圖書館閱讀室，這一次指定3號座位，再閱讀一次，上午下午合計約4小時，再做筆記前後對照，規則同上。寫得這樣細，是因為LSE圖書館管理員也作了閱讀者的閱讀記錄。(文未完。)

徐永泰 博士（D Phil. Oxon.）, 寫於英國牛津 17 September 2019

（徐永泰，牛津大學近代史碩士、經濟史博士、牛津聖約翰學院開發局董事，現任美西華人學會理事長，洛杉磯公開賽創會會長和財務長。）

倫敦大學政經學院。(圖／翻攝自倫敦政經學院臉書粉絲專頁) 分享 facebook