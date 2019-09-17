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高雄 不是誰的小孩

2019-09-17 01:03聯合報 許銘文／自由業（台中市）

漫畫／季青
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民主政治的真諦，在於人民能夠當家作主，經過每次任期的選舉制度，人民可以自由選擇政府首長或民意代表。民進黨高雄市執政二、三十年，但去年底的選舉，韓國瑜突破民進黨長期執政的生態，一舉完成政黨輪替。總不能說由某政黨繼續執政，才是符合民主及高雄的勝利，這完全喪失民主的意義。民主本是由人民自由依政黨傾向及候選人喜好等因素，投票決定何人當選的，又不是世襲及某一政黨的專利，否則與專制無異。

總統蔡英文（左二）諷高雄好像陳菊帶大的小孩，被騙走。圖／高雄市寶珠溝文化藝術發展...
總統蔡英文（左二）諷高雄好像陳菊帶大的小孩，被騙走。圖／高雄市寶珠溝文化藝術發展協會提供
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小英總統最近說，高雄如同小孩是陳菊帶大的，現在被韓國瑜騙過去，實在是嚴重失喻。高雄是屬於全體市民的，高雄市長是高雄人民的選擇，韓國瑜市長經營高雄市的成效，能否實現競選政見，由高雄市民檢驗優劣，再由選民在下次選舉時以選票表示肯定與否。每任市長的主政，是受全體市民所託付，應該努力市政，而不是由市長扶養長大，也非某一政黨的專利，如此說法等同家天下，遠離民主。更好笑的是，一黨專政不是向來民進黨批評嘲弄中國大陸的政治體制嗎？如此不是五十步與百步之別？

另外，如果說在高雄市長選舉中有使用詐騙手段，那麼當年陳菊與黃俊英競選市長，黃俊英因被菊營在選舉日操作走路工事件，使黃俊英受不白之冤，以些微票數落選，應該更是貼切。所以，小英總統的說詞，恐怕是另一失言，有損總統高度。

韓國瑜高雄市民進黨陳菊專利詐騙走路工蔡英文2020選舉
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