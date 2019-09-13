聯合筆記／小泉進次郎當爸 衝撞育休霸凌

小泉進次郎（右）是安倍晉三第4次內閣最受注目的閣員。 路透資料照 分享 facebook

甫被提拔為日本環境大臣而首次入閣的日本政治明星小泉進次郎，近來因考慮申請育兒休假的發言，在日本國內引起了贊否兩論。小泉感嘆，「只是說了句考慮就引起一陣騷動，日本真是古板、守舊。」小泉八月閃婚，明年一月將升格當爸爸，妻子是四十一歲高齡產婦，他表示今後將思考如何兼顧公務與消除妻子不安。

小泉的感嘆有其原因，日本育休制度完善，社會卻極度排斥男性育休。日本社會對夫妻角色仍存有強烈刻板印象，職場有意識，甚至無意識排擠請育休假的男性職員，還因而誕生「育休霸凌」一詞。

根據日本厚生勞動省數據，二○一八年女性成功申請育兒休假比率為八十二點二％，男性卻僅有六點一六％，和日本政府設定二○二○年十三％目標，距離遙遠。若換算人數，二○一七年約卅四萬三千人取得育兒休假，男性僅一萬四千人、占五％。相較於台灣今年一到五月統計，勞工申請育嬰假的男性比例達十八點五％，日本明顯偏低。

今年六月聯合國兒童基金評鑑日本男性育休制度全球第一，將育休制度（育休、短時間出勤、看護假等）換算可取得全薪的天數計算，日本男性約卅周，大幅領先第二名南韓的十七周。但事實上，近六成日本男性取得的育休假不到五天，超過一個月以上的人只有十六點七％。

有意見主張，強制規定家有嬰幼兒的男性職員一年要休五天育休假，自民黨議員也籌組聯盟，將推動男性育休義務化。

三重縣知事鈴木英敬，第一胎出生後曾陸續請五天育休假；生第二胎時，為了每日早晨協助妻子打理家務，連續三個月延後卅分鐘上班。但日本至今還沒有國會議員申請育休假前例。反對小泉請育休假的聲音認為，他辜負選民期待，在確定入閣後，這種批評聲音增大；但日本年輕世代和媒體輿論出現支持聲音，正因他出任大臣，「必須」請假。

小泉受訪時表示，做為「環境」大臣，他希望能改變僵化的日本社會，成為創造日本「環境」改變的一股力量。日本官房長官菅義偉回應過去有地方首長請育休假的前例，展現默許態度，安倍政府或許也期待透過大臣育休假首例，衝撞社會僵化觀念。