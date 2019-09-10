限制大一騎車？ 讓他沒必要騎！

2019-09-10 00:31 聯合報 慕容懷瑩／國立大學教職員工（台中市）



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九月中旬開始各大學都進入開學的階段，報載教育部要求各大專校院鼓勵「增加限制新生騎車」的措施，作為加強學生的交通安全教育的手段。因為統計顯示近十年每年都有超過百位大學生死於騎乘機車，而且以大學一年級的新生最多，這無疑是台灣社會的沉重損失。但教育部從天龍國的觀點提出限制新生騎車的措施，期能減少新生使用機車頻率，來降低學生死傷人數，如此作為卻是滑天下之大稽。

依據監察院一○五年三月的報告可以發現，教育部對學生交通事故傷亡人數統計數據與警政署提供之數據相差二萬多人，又未將學生交通事故發生時的運具態樣納入統計分析，所以交通事故統計數據存在相當大的黑數。因為目前Ａ１死亡數字代表的是事故發生廿四小時內死亡的數字，Ａ２則是包含廿四小時之後的死傷數字，教育部如願誠實公布學生交通事故Ａ２數據，相信這個數字會更加的駭人聽聞！

姑且不論教育部身為中央主管機關將「大學生當寶寶」教養的可議心態，台灣法律規範保障可以騎乘機車的年紀，卻遭各大學以行政措施限縮，無疑凸顯出教育主管機關法治觀念的薄弱，高年級學長可以申請停車證卻限制十八歲新生不准申請，如果這不是歧視，什麼才是歧視？

頭痛醫頭，腳痛醫腳，治標不治本的教育政策是不可能走得長遠的。學校不發給學生停車證，難道學生不會將機車偷偷停在校外嗎？如此一來，只是更加阻礙校園有效管理騎乘機車的學生罷了！是以循循善誘，輔以更有效益的配套措施才是正辦。

最有效的辦法就是讓學生覺得沒必要騎車，因為諸多大學增購校車並搭配公車或台灣好行巴士入校園，讓學生對外交通比騎車更便捷、安全，這些學校的學生近年來車禍數都大幅降低，甚至沒傳出學生因交通事故死亡的案例。試問如果人人有免費的校車可以搭乘，還有哪個父母要掏出好幾萬元讓孩子買機車，然後還要一天到晚擔心孩子的安危？

問題源頭其實是在教育部自身，對於各大專院校的校車獎勵政策不足，加上開大學跟開便利商店一般氾濫，造成諸多大專院校位處偏遠根本沒有客運業者願意配合，此番「限制大一新生騎車」之亂的源頭其實是教育部本身，唯有通盤檢討政策的配套措施，方為國人之福！