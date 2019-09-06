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如果掉皮箱的換成韓...

2019-09-06 23:35聯合報 呂蓬仁／退休（彰縣員林）

立委陳明文（右）說，三百萬遺失，他當下很心痛和自責。 圖／聯合報系資料照片
立委陳明文（右）說，三百萬遺失，他當下很心痛和自責。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨立委陳明文把裝三百萬皮箱遺留高鐵上，高鐵人員拾獲並報案，聽說引來當事人大怒，好像認為存心讓他難堪似的。陳明文聲明若有誣指將委請律師提告，陳是政治人物，身懷鉅款趴趴走，還不當回事遺忘車上。另高鐵撿到為何不能報警？

陳明文遺忘鉅款與蔡總統記錯願景，異曲同工。筆者有同學分家產時拿到卅萬現金，他裝入手提袋搭火車回台北，大家都替他擔心；卅萬不過三百萬的十分之一罷了，相信郭董也不會沒事帶這麼多錢出門。

這新聞讓人想起，知名導演李行於一九五八年出品台語電影《王哥柳哥遊台灣》，模仿好萊塢默片《勞萊與哈台》，王哥跟柳哥中了當時省政府發行的愛國獎券第一特獎，獎額是廿萬元，哥們倆決定帶著獎金遍遊全台。幸好一路下來錢沒被偷搶。陳明文裝錢的「手提箱」也慶幸失而復得，但該用途仍「雲深不知處」。

長輩給晚輩投資說詞缺乏說服力，為此取消創業尤其「因噎廢食」惹疑竇！既然嘉檢已分他字案偵辦，何妨詳查，畢竟疑點重重違乎常理！

筆者在想，若皮箱主角換成韓國瑜與韓冰父女，不知檢調現在會調閱比對沿途監視器及搜索市長官邸到什麼程度呢？黃西田唱紅的《田莊兄哥》，歌詞最後口白「台北到了，台北到了，請各位旅客不通忘記別人的物件」，顯然作曲家未卜先知提醒與陳明文同車乘客，「不要忘記那卡皮箱」。

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