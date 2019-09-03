生質能發電跳脫核能膠著

2019-09-03 23:45 聯合報 華健／海洋大學 輪機工程系教授（基隆市）



長堤電廠曾使加州居於全球生質能發電的領先地位，掀起全球生質能發電風潮。 （美聯社） 分享 facebook

韓國瑜市長日前提出三項能源政策願景，並稱有條件重啟核四，藍綠陣營再次展開激烈「論」戰。

在台灣，為了壓制對手，已將整體能源「辯」成了「非核即煤、非煤即核」的局面，同時不惜貶損甚至全盤否定爭議小得多，且具相當潛力的再生能源與能源效率。依政府的能源轉型目標，二○二五年之前，有兩成電力要發自再生能源，目前幾乎全賴太陽光電和海域為主的風電。

隨著許多國家積極透過引進生質能取代燃煤發電，以改進空氣品質，生質能發電可望在未來持續成長。在台灣，主要源自植物的生質能源，不僅是百分之百的本土能源，且優越的生長條件，也可望確保來源穩定，彌補風與太陽能的間歇罩門。

目前全球生質能發電，以林木為主要燃料來源，其他包括農業殘料及經過分類的垃圾。從永續角度來看，生質能源可降低生命周期的空汙與溫排，同時避免對社會、環境及經濟造成衝擊，並對整體能源體系的去碳做出貢獻。

最近世界上許多建築師和營建業者，發現木建材既能符合永續且可再生並有美感。台灣擁有豐富林木資源，卻長期鍾情鋼筋混凝土；隨著木造大樓的科技進步和建築法鬆綁，全球多處陸續出現木造大樓，今年三月挪威十八樓高的米約薩塔正式啟用，成為全球最高木造大樓，值得留意。這棟大樓主要採「縱橫多層次實木」結構積材技術蓋成。

樹木在生長期間吸收二氧化碳，當它做成建材，其中的二氧化碳也就固定到木材成品當中。一旦木建築壽限來到，木材多可回收成為新建材，所有儲存在木材當中的二氧化碳也就可永久不回到大氣。

積極減少化石燃料，尤其是煤的使用，以同時降低空汙與碳排放並追求永續，在台灣已具高度共識。對於具優越生長條件的台灣而言，透過審慎、良好的經營，林木可生生不息，在能源與資源利用上扮演重要角色。而將木材導入生質能源不僅有利於樹木本身，對於偏鄉就業、休閒旅遊及森林生態本身，都可望帶來好處。

由於推動生質能發電涉及林、農業政策甚至建築政策大方向的調整，而資源利用與保育二者相互角力，原本已是環境政治難題，預料在政府提出之初，必將引發熱議與反對。例如生物發電與森林砍伐的關係，便首須釐清。其他像是重新定位造林目的，使同時兼顧包括竹類在內的生產、水土保持、景觀及環境與生態友善，進而建立完整的人工林撫育、疏伐配套，提升林木品質。這首先在於找出亟需建立相關科學資訊的主要議題。

此外，對於生質能發電的限制、障礙、陷阱、潛力與利益，也待深入了解。畢竟生質能源是最複雜，也最未受到青睞的再生能源，然若處理得宜，卻可望成為低碳經濟要角。利用深澳等除役電廠的既有場地與設施，建立示範性生質能發電廠，或許是讓台灣再生能源整體穩健成長的一步。