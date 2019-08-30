鳳去雞來 閒話政壇鳥事鳥語

2019-08-30 12:44 聯合新聞網 文／賴健汀（聯經數位副總經理）



「鳳凰都飛走了，引來一堆雞」數語，在政壇惹起一些鳥語。湊個熱鬧，我也來引數句古籍上的鳥話分享讀者。

易經多有「鳥占」，若干典故通借詩經，所以同時引兩經相關鳥事、簡譯及對應時事如下：

1.#《詩經卷阿》鳳凰于飛，翽翽其羽……，鳳凰鳴矣，於彼高岡～～這是說周被迫西遷至歧，因臣民與王共心，大家都很開心。所以啊，王臣民共心，苦民所苦不睡到中午，苦事也成樂事。

2.#《詩經女曰雞鳴》女曰雞鳴，士曰未旦～～這是說懶夫貪睡不願晨起，輕諾等天亮了再出去打獵。所以啊，有時只一隻雞叫不醒人，引來一堆雞叫得此起彼落，再懶的人也會被叫醒的。雞是庶民農家之寶，必受愛惜。但若是權勢貴族，只愛鳳凰不愛雞，應該就是嫌太吵了。

3.#《易經／旅》鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶～～這是說老窩被燒毀了，商人原來很開心意外順手牽牛得了意外財，如今牛又丟了，商人就哭了起來。這一卦較長。但如果要說鳥巢是指農舍，沒了；牛是指高雄市長，也丟了，這麼去理解就太牽強了。

4.#《易經／小過》飛鳥遺之音，宜下不宜上。飛鳥以凶；……飛鳥離之，凶。～～這是說鳥飛太高了，撞上網去，凶啊。凡鳥皆能飛，但南溟之鵬扶搖千里，和蜩與學鳩搶榆枋時則不至而控于地，這兩種飛都是飛，但飛的能耐相去萬里。所以宜下或宜上，估量錯了就凶了。

5.#《易經／解》公用射隼於高墉之上。～～這是說有人用箭把站在高牆上自炫的隼鷹給射下來了。和上卦之別是，警告能飛如鷹隼凶禽，也不要傻傻站到高牆上公然成為箭靶。

6.#《易經／明夷》明夷于飛，垂其翼…….三日不食…..主人有言。～～明夷通鳴鴺，也是一種鳥。這是說鳴鴺沒得吃，飛得沒力，翅膀都垂了下來。言通衍，主人有言是指這都是主人的錯啊。這和上兩卦之別在於鳴鴺量力而飛，也沒有自是招搖，但主人給食不足，沒得吃，垂其翼，而且「初登於天」卻「后入於地」。冤枉啊。大軍未發，糧草先行，若無糧草，征凶無疑。

7.#《易經/／中孚》鳴鶴在陰，其子和之；我有好爵吾與爾共靡之。～～中孚卦講信用，意思是鶴隱在陰蔽處和友眾唱和，說到「我有好酒啊，你們都來和我乾杯啊」。只要喝酒不開車、不宿醉晚起，能與好友共飲確是佳事。但說了要算話，不能有難同當，有福時卻不同享，話先說得漂亮，但有了酒卻自己躲起來獨偷飲，還在喊窮。如此，吉轉凶，就怨不了他人都不幫忙了。

以上閒筆供茶餘分享。易經問事雖有眾多流派，但總有一本周易作為綱要，參考無害。至於其他江湖中人，若自稱塔羅又封卡巴拉大師，卻以街頭牌戲魔術誆稱國政如何，並與名人有財務交涉之爭，那就敬而遠之，避凶為先不求趨吉。