年改釋憲出爐 踐踏信賴保護 摧毀不溯既往

2019-08-26 00:44 聯合報 林世宗／退休美國憲法教授（台北市）



針對年改，大法官在23日作成三件釋憲文，圖為今年6月憲法法庭召開公教年改釋憲言詞辯論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大法官本應是守護憲法，捍衛人民基本人權之「正義使者」，但八二三作成之三件釋憲文，卻赤裸裸成為蔡英文總統狠砍軍公教退休年金之「辯護書」，凸顯其踐踏「信賴保護原則」，並摧毀「法律不溯既往」之兩大重要法理標竿。

「信賴保護原則」源自「允諾性禁反言」之法理，一方既已「允諾」，即非得「反言」。此項法理乃為維護人與人間「誠信」之最高價值，為超越法律之衡平規範，以實現最高與真實正義。

軍人、公務員與教師，因信賴政府法律之薪俸與退休給付，經法定程序擔任相關職務，奉獻一生，就屆齡或依法退休者，政府當然依據相關法律規定給付其所應得之退休金。此乃國家應負之絕對公法上義務，非得以任何理由或藉口扣減或剝奪。此正是退休軍公教應得之「信賴保護利益」，為最基本之「國家正義」。

此項具有最高衡平性之「信賴保護原則」，即使私人間之權利義務關係，絕不容變更；何況，於政府對於其所制定法律保障之退休軍公教，更非得以任何理由違背。因為「信賴保護原則」乃一種「絕對性」之「衡平法理」，大法官們公然踐踏，你們瞭解嗎？

更甚者，就「法律不溯既往」之法則，乃為維護法律穩定，不容政府以修改或變更原法律，溯及反推適用於已存在或已發生之「舊事實」，以避免侵犯或侵奪人民既存之法律利益或保障。

大法官一再以退休年金營運出現財政危機，恐有「破產」之虞，據為事實改變，而須修改原法律，並無違背「溯及既往」。此更彰顯大法官之見樹不見林。試問：目前這些已退休之軍公教人員，其退休之事實是否早已發生，更為既存事實？至於年金營運與給付乃政府一方之職責。所稱年金營運危機，非但係發生於軍公教人員退休後，且全屬政府自己營運能力與責任所造成；此為完全可歸責於政府之事由，更非政府自行修改法律，以變更或砍減軍公教人員於原來法律應得之退休給付。否則正是最典型之「法律溯及既往」之違背。大法官之說詞，更證明其無知，卻已摧毀「法律不溯及既往」之價值。

另者，大法官辯稱為重要「公共利益」，修法目的正當，此更為無稽。試問：政府本身營運退撫基金，即使有財務危機，何能以此為「公共利益」，據為砍減軍公教退休法律之理由。「公共利益」非得無限上綱，拿來祭殺人民之基本人權，尤其於憲法層次。僅舉二件美國聯邦最高法院憲法判例以告知於大法官們！

美國於韓戰期間，因鋼鐵工人宣布罷工，杜魯門總統以軍事武器生產，國防需要與國家安全為理由，以緊急狀態，發布行政命令，禁止工人罷工。布來克大法官於一九五二年作出判決：即使國家面臨戰爭之國家利益，亦不容總統以行政命令侵害工人之罷工財產權。此正是大法官捍衛人民基本財產權，不容政府以所謂「國家利益」，違憲侵犯之典範。

另一件於越戰時，紐約時報取得國防部一份越戰軍事文件，公開報導。國防部訴請法院禁止紐約時報報導，本案聯邦最高法院大法官全體一致判決：國家安全乃一種想像與臆測之不確定概念，除非政府能舉證有直接、立即與無可彌補之損害，否則非得以之侵犯人民之新聞基本權利。

以此二案再問於大法官：政府失能營運年金財務危機，何能據為公共利益，以侵奪軍公教退休給付之基本財產權？憲法能如此解釋嗎？

由此次釋憲案，雖然再次羞辱退休軍公教人士，但相信已完全喚醒台灣人民，唯有以自己選票始能實現「台灣正義」。天佑台灣！