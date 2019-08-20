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都拒當副手 郭柯王怎麼選？

2019-08-20 00:22聯合報 張慧康／基督教牧師（高雄市）

鴻海前董事長郭台銘（右）會不會與王金平（左）、柯文哲結盟，備受關注。圖／聯合報系...
鴻海前董事長郭台銘（右）會不會與王金平（左）、柯文哲結盟，備受關注。圖／聯合報系資料照片
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近來郭柯王結盟講得煞有介事，周日的桃園「三結義」卻破局了。但國民黨韓郭整合也沒有進展，前總統馬英九連絡不上郭董，國民黨主席吳敦義邀約吳郭會也還沒下文，郭董看似已與國民黨漸行漸遠。

然而，郭柯王真有可能結盟參選二○二○總統嗎？

總統之位只有一個，可是郭台銘柯文哲王金平都表明絕不當副手，都是志在參選總統以救台灣。既然誰都不願屈居人下甘當沉默的副總統，那要如何達成協議來參選呢？

郭王參選也欠缺正當性。當初國民黨從地方到中央形成態勢要徵召韓國瑜時，是郭跳出來說絕不接受徵召，一定要初選，且承諾初選輸了就支持黨提名總統候選人，於是整個局面又回到初選。郭豈能輸了初選，又脫黨參選造成分裂？至於王金平雖不參加初選，但也誓言要「整合各方力量替國民黨贏回政權」，如今怎能與柯結盟參選總統呢？即使他們各有說詞企圖解套，但選票在選民手中，大家真能接受嗎？

郭柯王既然談不成，為何還要會面？柯Ｐ固然是想壯大第三勢力，為民眾黨爭取更多政治資源；但郭王都是屢向黨中央建議初選程序，最後未被接受的失意人，心中難平，所以跟柯Ｐ示好，氣一氣國民黨也好啊！至於要他們脫黨參選，那無異於政治自殺自掘墳墓！

國民黨郭董王金平韓國瑜吳敦義柯文哲郭台銘馬英九民眾黨2020選舉

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