素養…是融會貫通的活知識

2019-08-20 00:39 聯合報 張芬芬／台北市立大學學習與媒材設計系教授、中華民國課程與教學學會理事長（台北市）



108課綱強調統整課程，鼓勵教師組成跨域學習社群，討論如何將教材生活化、脈絡化，共同發展課程，乃至協同教學。圖／忠明高中提供 分享 facebook

什麼知識最有價值？這是英人H. Spencer一八五七年的大哉問。若以一○八課綱來看，最有價值的知識是活用的知識，一種融會貫通後能在生活中活用的跨域知識，一○八課綱稱此為素養。

傳統教育裡最有價值的知識是抽象知識，課本與考卷的主要內容就是各學門發展出的原理原則。這種教育著重菁英培養，追求的價值是卓越。而一○八課綱楬櫫的願景是「帶好每個孩子．適性揚才．終身學習」，這是追求平等的全民教育，期望適性引導，讓孩子習得活用的知識，裨益其生活問題的解決，因應未來職場的挑戰，並能藉活知識活能力做個終身學習者。

這種教育轉變的走向，反映的是世界思潮與未來職場需求。世界思潮是指去核心、反主流、多元價值等後現代思想。未來職場需要的是，能藉活知識，加上合作力、創新力、批判力等去跨域轉職，解決跨域問題，完成跨域任務。

教育部歷次頒布的課程標準／綱要，用來表達課程目標的詞彙通常是知識、觀念、能力、技能、情意、態度等。一○八課綱使用的素養，其實是非常中國的詞彙，最早出現在《漢書》「馬不伏櫪，不可以趨道；士不素養，不可以重國」，素養指讀書人平素的修習涵養，期為未來負起國家社稷的重責而做準備。由一○八課綱精神看，可將素養理解成活用的知識／能力，包括的內涵其實是老師們熟悉的認知、技能、情意。

何以生活需要活用的跨域知識？生活問題通常不會以物理、化學等單科形式出現，可能解決一問題需兼用理化知識，甚至史地知識。一○八課綱強調統整課程，鼓勵教師組成跨域學習社群，討論如何將教材生活化脈絡化，共同發展課程，乃至協同教學。

何以強調融會貫通的活知識？學習不該是機械式的死記硬背，而應是有機的領會理解；這有賴教師摒棄填鴨教育，以活化教學、適性引導讓每個孩子都有舞台發揮自己的優勢智能，點燃孩子自主探究的熱情，引領孩子樂於思考與探索。此過程裡孩子培養的是領會理解，逐漸融會貫通。培養活用知識，有些關鍵需掌握：

一、記憶與理解是應用的基礎。培養活用知識非一蹴可幾，應用前需正確記憶、正確理解。背多分與講光抄固該揚棄，但也不宜落入非此即彼的思維，現在並非要揚棄所有記憶、講述、抄寫。活化教學不能僅帶來花俏熱鬧，按部就班穩紮穩打奠定應用基礎，並嚴謹檢視學習成效至為重要。

二、單科課程是跨域課程的基礎。跨域課程對培養活知識固然重要，但跨域前單科知識是否融會貫通更應重視。誠如陳伯璋教授所言：若僅表面採統整課程形式，教師卻缺乏單科整體知識架構的認識，學習將流於零散，甚至較過去的單科更零散、膚淺；若教師具完整知識架構且能實踐，再輔以協同教學，即使是單科課程，學生仍可獲得統整學習，有助其融會貫通能力的培養。旨哉斯言！