聯合筆記／反送中不是蔡的提款機

蔡英文總統（中）參加北榮新建醫療大樓動土儀式，接受媒體訪問時對香港反送中遊行表示支持，重申絕對不能接受一國兩制。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

香港反送中情勢越演越烈，衝擊中共在港實施「一國兩制」，綠營要角紛紛跳出來「聲援」，引起北京方面高度警惕。但反送中不是蔡政府的提款機，如為了選舉利益而讓台灣捲入，恐將付出更大代價。

反送中抗爭最初訴求是反對港府修訂「逃犯條例」，示威者擔心一旦條例修訂通過，未來北京會把抓捕「政治犯」等異議者黑手伸進香港，「一國兩制」在港形同虛設。但抗爭至今，訴求已擴大外溢，甚至喊出港獨或革命等口號，挑戰北京治港底線。

蔡總統曾多次公開表態力挺反送中。她表示，希望「今日台灣」成為「明日香港」，又指示政府部門提供港人「人道救援」；更對國人宣示，「有我在，台灣不會是第二個香港」。

從大陸立場看，香港主權已經回歸，中共在香港這個領土主權範圍內實行「一國兩制」，蔡總統所稱希望「今日台灣」成為「明日香港」，隱含鼓勵香港脫離中共管治的意味；而「台灣不會是第二個香港」的說法，則明顯是利用反送中來炒作總統選情。

北京對台港連結反中的警告越來越明確，從香港前特首、現任全國政協副主席董建華直指台灣與美國是反送中的幕後黑手，到人民日報聲稱台灣介入香港證據確鑿，再到國台辦直接點名卓榮泰，稱其大放厥詞，企圖對香港近期事態推波助瀾，搞亂香港。

據國台辦聲明稿，近期香港局勢複雜嚴峻，「民進黨及其當局在其中扮演了極不光彩的角色」，大陸正告民進黨及其當局，立即收回伸向香港的黑手，否則必將自食惡果。

中共認定香港局勢之亂，有民進黨的參與攪和，這顯示目前冰凍的兩岸關係恐未到盡頭，在中共喊停陸客來台自由行和抵制金馬獎之後，如果再加進香港因素，台海情勢必將升溫，北京會進一步對台施壓。

台灣藍綠均曾聲明表達關切香港前途。蔡政府對港人追求民主自由，若出於台港情誼和普世價值觀，謹慎表達聲援立場，呼籲港府與人民對話，原是無可厚非；但如果民進黨一味將反送中抗爭視為明年總統大選的政治提款機，在獲取短期的選票利益後，終將付出更大代價，台海危機將拉起警報。