多少錢才夠？ 談公共出借權的補償酬金

2019-08-05 21:30 聯合新聞網 邱炯友／國立政治大學 圖書資訊與檔案學研究所教授兼所長



近日，特別是今日，公共出借權(PLR)又掀起了新聞話題。台灣PLR試辦在即，制度規劃涉及的議題中，「酬金」 (remuneration)標準的訂定是一項有趣的挑戰。

台灣公共出借權(PLR)的圖書館館藏單次借閱酬金(remuneration)究竟多少才足夠？既現實又尷尬。在歐洲，PLR酬金常被訴求必須滿足「實質而有意義」的條件，然而，並非每一個PLR國家都能如此滿足這個條件，不僅落實有困難，標準也有所模糊。酬金的多寡落在於PLR「試辦階段」的台灣，其實並非極為重要的議題。而不論是「暢銷書」或「借閱常勝軍」；以及乏人問津的極度冷門書籍等，都不該是值得PLR制度所擔憂的問題，因為PLR酬金在經過：「個人年度總酬金上限」、「作家與出版人分潤」、「年度總酬金撥付下限(因作業成本考量)」等因素下，影響所及相當有限，所有酬金受益權利人早應該明瞭所獲得酬金多或少，其實是借閱情境自然因素，這不僅關係著書籍種類主題的自然屬性(被借與被買)，也是館藏、年代、複本、時代話題閱讀等因素使然。

人的習性，每個受益權利人當然希望酬金是筆能夠「滿足且快樂而又不招人妒忌」的收益，如此才能穩定而持久。永續制度的實施技巧何嘗不也如此？PLR試辦階段目的在於找出制度的執行問題、規劃的不足，「酬金」多寡乃是階段性的較次要問題，我們真正必須關注的焦點應該是如何督促在此試辦階段中，忠實且確實地試行、診斷與反饋問題，並期待在最短年日內，不僅限此兩個國立圖書館(國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館)的館藏借閱，而能正式全面實施於全台灣更具地區樣本性質的各大公共圖書館；此外，或許也能更進一步了解權益人需求，例如：(翻)譯者是否再納入受益對象，失聯作家的協助登記，甚至未來亦藉由PLR制度的落實，扶植作家團體、精進圖書館館藏政策與書目管理職能等，並再度彰顯台灣的出版文化政策之理念與積極作為。

以一顆「茶葉蛋」超商價格訂定為PLR單次借閱酬金譬喻，遠高於目前試辦階段「三元」(台幣)價值論，它在強調如何關懷與溫暖文學創作者或所有書籍創作者的心，目的在於表達政府、圖書館的良善，並且讓這些創作者，不論是熱門或冷門、過去或現時的作者，都能同時感受到創作的生命：有意義的延續，即使凋零也是不死。

最後，對於這項支附給PLR相關權益人的金額，或可採取「補償酬金」中文用詞。因為不論名詞採「補償金」或「酬金」意涵，都各自有其立論緣由，然而，在歐盟PLR的實施上，「酬金」業已正式取代「補償金」之用語，但亦承認他是具備「補償性質」意義的「酬金」。不論名稱如何，「酬金」相對於整個制度設計而言，僅是個多個重要小環節之一，但PLR的成就都是我們圖書館、出版與文化界共同的良善作為及願景。