畫中有話／「超買」發大財

圖／陳柏亨 分享 facebook

一處黃昏市場上，民眾為了省錢，圍在香菸攤上購買便宜菸品；過去每隔一段時間媒體會報導海防緝獲漁船走私大量菸品新聞，所謂「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做」。

近日來，國安走私菸品案鬧得沸沸揚揚，總統先說是前朝陋習、超額購買；昨天總統又為未及時改革致歉；柯Ｐ甚至酸說，這是在新編國語辭典，以後貪汙叫為民服務費用。

在人民眼裡，政府發現陋習理當糾正制止，而不是變本加厲鑽漏洞賺取暴利。中低下階層為省小錢購買私菸不足取，公務人員利用特權行「五鬼搬運法」牟利，更應導正。