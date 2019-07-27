親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
記者悄悄話
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞

私菸案查到最大咖貨主 吳宗憲買了3千多條

聯合筆記／日本在野黨的困境

2019-07-27 00:20聯合報 蔡佩芳

自民黨在選前把「勝利」的標準設定在「過半」就高呼「大勝」，主流媒體也多以「執政聯...
自民黨在選前把「勝利」的標準設定在「過半」就高呼「大勝」，主流媒體也多以「執政聯盟大勝」為題；但實際上自民黨少了9席。 （路透）
分享

日本參院選舉半數改選上周落幕，安倍政權贏得六連勝。雖然反安倍勢力也有自我安慰的說法，自民黨喪失單獨過半優勢，並退到可發動修憲的三分之二紅線後。但現實是，儘管在野黨完成提名整合，在卅二個只選出一席的選區與自民黨捉對廝殺，自民黨仍拿下廿二席。

這次選舉確立了立憲民主黨在野最大黨地位，改選部分席次由九席增至十七席，但相較選前媒體評估的席次翻倍成長再往上探，選舉結果稱不上理想；國民民主黨席次不增反倒退，兩主要在野黨競合將更微妙，「在野共鬥」或又將鬥大於共。

合（和）與不合（和），對日本在野黨從來都是難題。日本歷來左派政黨林立，各擁政治光譜與主張，合作建立在「反」為基礎上，如反對自民黨的一黨獨大。二○○○年以降曾為日本最大反對黨的民主黨成立時，合併了日本社會黨、民社黨、新進黨、先驅新黨等數個小黨，創黨基礎是「非自民、非小澤」勢力。

以「反」為基礎的整合如履薄冰。在野黨兩次取得政權，結果不但對國家施政、對在野勢力自身都是災難。

一九九三年細川內閣上台，八個在野黨共組聯合政府，結果八個政黨八把號，每項改革都加深內部矛盾，細川內閣僅堅持了九個月；其後上台的羽田內閣只有六十四天，政權又交還自民黨。二○○九年上台的民主黨是第一個扎實取得半過席次的在野黨，但他整合五個政黨而生，路線矛盾在取得政權後浮上檯面，黨魁得訴求黨內融合平抑糾紛，民主黨政權雖維持三年，施政劣跡讓他們自己也感嘆，需要卅年重建人民的信心。

回頭再看這次參院選舉，國民、共產、社民三黨反消費稅增稅，立憲黨主張凍結；國民黨認為修憲可討論，其他三黨反修憲；美日關係上，立憲、國民兩黨主張中止沖繩基地遷建，重新交涉。國民黨主張修改美日地位協定，社民與共產黨反對部署陸基神盾系統，共產黨主張廢止安保法制；年金制度改革也各有規畫。

另一指標是，卅二個一對一廝殺選區中，在野在十八個選區推出無所屬新人拿下八席；其餘十四區僅立憲、國民各拿一席。這顯示色彩模糊的挑戰者更能吸收對自民黨不滿的民意，在野黨招牌浮現，情況卻相對困難。在野內部矛盾勝過對自民黨的矛盾，是日本在野黨困境，合不合都兩難。

自民黨民主黨
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

國民素養與公共財認知 高層不宜惡性示範

2019-07-26 23:30

免稅菸價差大 造就走私套利

2019-07-26 23:32

百姓苦吞菸稅 特權爽爽超買

2019-07-26 23:36

台外商投資雙引擎 台灣轉型新機會

2019-07-27 00:31

愈讀愈窮…碩博士生當然大減

2019-07-27 00:29

漫畫／蒙上菸霾

2019-07-26 23:45

韓國瑜的「椽木求癥」

2019-07-26 23:44

根除陋習？風行草偃而已

2019-07-26 23:40

漫畫／查得下去嗎？

2019-07-25 23:44

我沒歧視 別住我隔壁就好...

2019-07-25 23:42

海岸快篩 全民為海洋健檢

2019-07-25 23:40

毫無歉意的華航記者會

2019-07-25 23:38

切割、轉移 失敗的危機處理

2019-07-25 23:36

國營事業成執政禁臠...只信自己人 當然出洋相

2019-07-25 23:32

陸資本市場爆發 台危機或契機？

2019-07-25 23:20

解讀中共國防白皮書...當大陸國防進入習時代

2019-07-25 23:18

聯合筆記／次元狗血劇 魔幻象牙塔

2019-07-25 23:14

想一想「大屋頂中國兩制」

2017-10-28 23:41
看更多

熱門文章

聯合報黑白集／小美沒來？

2019-07-27 00:14

聯合報社論／從桃機新航廈難產，看蔡政府的前瞻空談

2019-07-27 00:09

經濟日報社論／存不滿的退休人生 政府如何伸援

2019-07-27 00:48

愈讀愈窮…碩博士生當然大減

2019-07-27 00:29

百姓苦吞菸稅 特權爽爽超買

2019-07-26 23:36

免稅菸價差大 造就走私套利

2019-07-26 23:32

國民素養與公共財認知 高層不宜惡性示範

2019-07-26 23:30

韓國瑜的「椽木求癥」

2019-07-26 23:44

漫畫／蒙上菸霾

2019-07-26 23:45

台外商投資雙引擎 台灣轉型新機會

2019-07-27 00:31

陳亮恭／超高齡日本與安倍經濟學

2019-07-26 23:27

聯合筆記／日本在野黨的困境

2019-07-27 00:20

根除陋習？風行草偃而已

2019-07-26 23:40

葉怡蘭／貓玩具的逆襲

2019-07-26 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top