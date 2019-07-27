聯合筆記／日本在野黨的困境

自民黨在選前把「勝利」的標準設定在「過半」就高呼「大勝」，主流媒體也多以「執政聯盟大勝」為題；但實際上自民黨少了9席。 （路透） 分享 facebook

日本參院選舉半數改選上周落幕，安倍政權贏得六連勝。雖然反安倍勢力也有自我安慰的說法，自民黨喪失單獨過半優勢，並退到可發動修憲的三分之二紅線後。但現實是，儘管在野黨完成提名整合，在卅二個只選出一席的選區與自民黨捉對廝殺，自民黨仍拿下廿二席。

這次選舉確立了立憲民主黨在野最大黨地位，改選部分席次由九席增至十七席，但相較選前媒體評估的席次翻倍成長再往上探，選舉結果稱不上理想；國民民主黨席次不增反倒退，兩主要在野黨競合將更微妙，「在野共鬥」或又將鬥大於共。

合（和）與不合（和），對日本在野黨從來都是難題。日本歷來左派政黨林立，各擁政治光譜與主張，合作建立在「反」為基礎上，如反對自民黨的一黨獨大。二○○○年以降曾為日本最大反對黨的民主黨成立時，合併了日本社會黨、民社黨、新進黨、先驅新黨等數個小黨，創黨基礎是「非自民、非小澤」勢力。

以「反」為基礎的整合如履薄冰。在野黨兩次取得政權，結果不但對國家施政、對在野勢力自身都是災難。

一九九三年細川內閣上台，八個在野黨共組聯合政府，結果八個政黨八把號，每項改革都加深內部矛盾，細川內閣僅堅持了九個月；其後上台的羽田內閣只有六十四天，政權又交還自民黨。二○○九年上台的民主黨是第一個扎實取得半過席次的在野黨，但他整合五個政黨而生，路線矛盾在取得政權後浮上檯面，黨魁得訴求黨內融合平抑糾紛，民主黨政權雖維持三年，施政劣跡讓他們自己也感嘆，需要卅年重建人民的信心。

回頭再看這次參院選舉，國民、共產、社民三黨反消費稅增稅，立憲黨主張凍結；國民黨認為修憲可討論，其他三黨反修憲；美日關係上，立憲、國民兩黨主張中止沖繩基地遷建，重新交涉。國民黨主張修改美日地位協定，社民與共產黨反對部署陸基神盾系統，共產黨主張廢止安保法制；年金制度改革也各有規畫。

另一指標是，卅二個一對一廝殺選區中，在野在十八個選區推出無所屬新人拿下八席；其餘十四區僅立憲、國民各拿一席。這顯示色彩模糊的挑戰者更能吸收對自民黨不滿的民意，在野黨招牌浮現，情況卻相對困難。在野內部矛盾勝過對自民黨的矛盾，是日本在野黨困境，合不合都兩難。