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執政者威權心態 把人民當愚民

2019-07-15 01:04聯合報 鄭文炫／無業（新竹市）

蔡英文總統日前宣示，立法院下會期還要完成「中共代理人」修法。 圖／聯合報系資料照...
蔡英文總統日前宣示，立法院下會期還要完成「中共代理人」修法。 圖／聯合報系資料照片
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《尚書》〈周書．泰誓〉：「天佑下民，作之君，作之師，惟其克相上帝，寵綏四方。」意思是說，上天為人民設立君主和師長，藉由他們輔助上天，愛護及安定天下百姓。周取殷而代之後，提出「敬德保民，以德配天」的主張，以修改殷人的天命論。強調天命並非恆久給某一個統治者，統治者必須敬德，才配享有天命之賜。

一九六○年代警政高層要求警察對民眾「作之君、作之師、作之親」，對百姓種種「不當言行」予以導正，真是以「人民保母」自居。威權統治時期，人民的思慮云為，統治的一方自以為有權責管，但凡不合他們心意的、看不順眼的，統統要管制、「導正」。還要制定種種法令，令人民知所規範。

今日來看，那些視人民為愚夫愚婦，保母自居的心態和作為實在荒唐可笑。君且莫笑，當今執政者以民主進步之名，怪社會大眾沒有跟上進步價值，以致修改公投法，沒收公投，以免愚民搞出不符合進步價值的投票。進而擔心黔首無知，會上中共的當，為匪宣傳，或竟而做了對方的代理人，故修訂國安法，把黎民「保衛」起來。這些何嘗不是保母自居，把群眾當愚民看待。

最近不少人批評蔡政府修法箝制言論自由，民進黨出爾反爾，忘卻初衷。恕我直言，這些批評者豈不知換屁股就換腦袋之理。再把唐朝詩人王鐐寫的〈感事〉詩讀一遍：「擊石易得火，扣人難動心。今日朱門者，曾恨朱門深。」便知自己有多「迂」。

至於為政者應修養品德，「敬德保民，以德配天」，這些中國的舊貨，一向反中的民主進步人士，自然看不上眼。其有法學博士自甘當東廠，就不缺有專家學者願逢君之惡，為之敲鑼打鼓，效犬馬之勞。難怪當今執政者恣肆無忌，連「天」都不怕，何況愚夫愚婦的民意。

保母公投國安法

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