3案例看佩槍警為何殉職？

2019-07-12 23:27 聯合報 施俊堯／警察大學兼任教官（台北市）



鐵路警察李承翰遭乘客刺死，引發各界及基層警員呼籲修改警械使用條例聲浪，警政署啟動修法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一位年輕優秀鐵路警察在佩槍執勤下，勇敢制伏歹徒卻不幸被刀刺殉職；在痛心傷感下，正確審視原因並改善，才能減少或避免類似案件再發生。

但目前所見似乎只是配置電擊槍、增加員額、雙警執勤等，而沒有人談到是不是養成與在職教育的不足，或者如何改善養成與在職教育的缺失？

警察違法不當（不在法定情形下使用，且方法過當）使用槍械，或執勤不帶槍械，致嫌疑人、第三人、員警傷亡案件，幾乎年年都有。警政署在這些案件發生前後，編列龐大預算，換發新槍新制服，卻捨不得以最少經費檢視養成與在職教育是否出問題。

二○○九年十月，高雄火車站前警匪槍戰，近距離對開廿三槍，歹徒擊中警察防彈背心，彈頭嵌在防彈背心胸口位置，電視報導訪問警察的長官，卻說警察朝歹徒大腿射擊，把此案例當作在職訓練教材。

此案最大錯誤是，歹徒開槍射擊警察致命部位，而警械使用條例第九條、七條規定，情況急迫時，警察可直接射擊歹徒致命部位，解救自己，但是本案警察卻違背安全規定，全朝歹徒大腿射擊，他的長官更把這案例當作教材，可見警察的養成與在職教育有疑義。

鐵警殉職案件，錄影資料顯示他朝咆哮嫌疑人走過去，這個時候警察的勤務是盤查，如依警械使用條例第五條，執行盤查勤務，如有必要得命其停止舉動或高舉雙手，並檢查是否持有凶器。如遭抗拒，得使用警械。如在嫌疑人前面，高喊不要動高舉雙手，再檢查，且能正確使用佩槍，是否會有不一樣的結果？

案發後有討論在密閉的空間如何使用槍械，然這個案例，警察面對與犯罪嫌疑人，在沒有其他人的列車走道上，近距離不到數公尺，如受過專業射擊訓練，擊中歹徒致命或非致命部位，似乎不難；而若增佩電擊槍臨場不取出使用，仍非解決問題的方法。

二○○九年十一月大直派出所賴姓警員，逮捕通緝犯未上銬即送上巡邏車後座，巡邏車抵派出所門口，歹徒從背包取出水果刀，一手勒住警察，一手持刀猛刺警察致死，在巡邏車外目睹全部過程的警察同事，卻採取以槍擊破車廂玻璃打開車門逮捕現行犯的作法。

這個案件，顯示警察逮捕通緝犯時，未確實依據刑事訴訟法第一三○條附帶搜索規定；而且最大錯誤，是警察同事不知依警械使用條例相關規定，直接開槍射擊歹徒致命部位，解救同仁性命。而警政署在本案發生後，竟然才發現並不是配發給每個警察公用手銬，而是許多警察自費購置，事後以發給每個警察公用手銬就了事，沒有看到改善養成與教育訓練的作為。

這些殉職的警察都相當年輕，沒有適當的養成教育與在職教育，就讓他們佩槍去執行勤務，以致在沒有實境反覆練習制約反應，法規不熟，技術欠佳沒有信心下，當然不知道如何臨場執行法律保護警察的規定，更不敢正確用槍，保護自己。

Expect the unexpected（預期會出現意外狀況）防衛執勤觀念，在許多國家警察養成與在職教育中，已被列為必要觀念，且依這觀念編列實用教材，讓員警能夠在現場直接正確反應。如果警察有一天需面對槍戰，且射擊致命部位，只有對著不動的靶紙射擊的訓練是否足夠？如果能夠提供良好養成與在職教育，就可減少或免除因公傷亡悲劇發生。