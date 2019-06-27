撇開多慮審查 「八佰」何妨「八路」

2019-06-27 23:49 聯合報 王瀚興／律師（台北市）



電影「八佰」劇照。 圖／摘自網路 分享 facebook

日前大陸描述保衛四行倉庫的謝晉元與八百壯士故事的電影「八佰」，也引起台灣不少閱聽人興趣；廿五日卻正式遭撤出暑假檔期，無法如期上映，應有迴旋餘地。

首先，表演工作坊《這一夜，誰來說相聲》，由金士傑飾演大陸人士白壇：「我們『建國』初期…」李立群飾演的嚴歸，乃外省來台子弟尷尬地說：「我們…這一段跳過去可不可以？」等語，表露國府敗退來台，幾近「亡國」窘境。在大陸官方史料，中華民國於大陸統治結束於一九四九年乃不爭事實，然八百壯士打抗戰，未涉及動員戡亂，或解放戰爭，僅旗幟出現於影片，乃忠於史實，哪會有上述窘況？

其次，楚漢相爭：項羽兵敗、烏江自刎，劉邦尚給項羽發喪，以魯王禮節下葬。其他史料又稱：項羽舊臣，不願直呼項羽名諱，為劉邦所怨恨，然天下歸劉氏，項羽不可能敗部復活，項王部將季布，亦受劉邦重用，海納百川，遂成帝業。今八佰一片，或出現青天白日滿地紅國旗，難道中共開國者，沒有頂過國徽？不是黃埔出身？

再者，大家都知「文青」建文帝與「梟雄」明成祖爭鬥，以朱棣完勝告結；然朱棣仍不放心，除遣鄭和下西洋外，更讓人以「找高人」為由，明察暗訪。直至某日，部屬深夜進宮彙報，或稱：已知悉建文下落，然其早隱身民間，不與叔叔復爭帝業，朱棣放下心中一塊大石。

若將建文比做「民國」，成祖比諸「北京」，想想：民國在台灣，經國先生亡後，卅年治亂興衰，不是歷歷在目？北京無須如成祖般，四處察探。

請再看看：台灣雙十與民進黨場合，何有國旗飛揚？舉國旗者，被稱賣台不愛國；反之，要捍衛「民主」的遊行，卻不見半面國旗；人心渙散，豈會有「光復大陸」之雄心？是以，該片出現國府符號，亦難撼動北京政府正當性。

前開相聲段子有個名句，神州易幟：「地理成歷史，歷史成小說」，滄海桑田，曾經的游擊隊，獨霸東亞；世界五強，退守海島；然不變者，乃民心向背，當台灣開始打壓言論自由時，北京政府更應開大門，走大路，撇開多慮的影片審查，「八佰」何妨「八路」？