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租屋補貼 無濟於事

2019-06-23 23:45聯合報 謝明瑞／淡江大學金融研究所教授（台北市）

內政部提出「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」。 圖／摘自北市府網站
內政部提出「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」。 圖／摘自北市府網站
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廿一日，內政部推出「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，只要收入在各縣市最低生活費二點五倍以下，且家庭成員沒有自有住宅者，就可以申請租屋補助，補貼期間最長可達一年。

依租金補貼試辦方案，補助較高的類別為新婚家庭及育兒家庭，每戶每月依照地區別，補貼金額從三千到五千元分為四個級距；單身青年略低，額度依地區別從二千六百元到四千元分為三個級距。九月開始申請，試辦一年，希望有助青年「敢婚、願生、樂養」。

政府對房租的補貼雖其一定的背景與條件，唯真正原因是都會地區房價與房租占所得的比率偏高，如二○一九年五月，台北市市區十坪套房，其平均月租約一點八三萬元，而根據行政院主計處人力運用最新調查報告資料顯示，同段期間內，國內廿至廿四歲年輕人主要工作平均月收入僅約為二萬七六三五元，亦即有六成以上（六十四％）的社會新鮮人每月薪資在三萬元以內。

另外，房屋租金偏高，因為即使是平均十坪套房租金，在台北市中心及市郊區的房租，其占社會新鮮人薪資比率分別為六十六點四四％及五十四點三二％，亦即單是房租就超過社會新鮮人所得一半以上支出，生活不易，更遑論進修、儲蓄、置產。且由於房租占所得的比例偏高，許多年輕人的租屋面積愈來愈小，都會區租屋市場已逐漸出現三坪以下「蟻居化」增加的趨勢。

另外，根據政府房租補貼政策，若以台北市為例，其最高房租補貼額度為四千元（廿至四十歲單身青年）及五千元（新婚二年內或育有未成年子女），若與二○一九上半年每月平均租金相較，台北市中心（五五○八○元）、台北市郊區（四五○三○元）、全台北市（五○六四○元），則政府四千元房租津貼實不能解決都會地區房租偏高問題，僅可視為是人民生活中的小確幸。

由於都會區中的「蟻居房」已十分普遍，且其待租量有逐年增加的趨勢，而低薪、高房價、高租金則是蟻居房產生的主要原因，因此，政府當務之急是如何吸引並提升國內外的投資，讓國內經濟持續成長，才能解決青年薪資所得偏低的問題，而不是在大選前的三個月提出試行一年的房租補助政策，很容易讓人民將其視為是一種選舉性的買票政策，而非真正解決房價與房租問題的房市政策。

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