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習近平出「北韓牌」 難打動川普

2019-06-22 00:23聯合報 劉國興／退休大使、台大政治系兼任副教授（台北市）

習近平（右）展開為期2天的國是訪問，這是中國最高領導人時隔14年再訪北韓。 （新...
習近平（右）展開為期2天的國是訪問，這是中國最高領導人時隔14年再訪北韓。 （新華社）
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習近平突於六月廿、廿一日前往北韓進行國是訪問，時間點恰在大阪Ｇ20與川普見面前，在美中貿易戰如火如荼下，很難令人不聯想，習是為了與川普會面，適時打出「北韓牌」以增加會談籌碼。

重點是，此行能否有效化解二月底河內川金二會不歡而散的僵局。更直接說就是，習近平此行能否勸說金正恩重新出發，並提出棄核新提議，再到大阪傳話並說服川普接受新提議。

在上述假設成真前，要先瞭解美國的談判策略是什麼？會不會改變？

河內川金二會明白顯示，美國要的是，北韓「完全、可檢驗及不可逆」的「大交易」式棄核，而以「最大限度經濟施壓」，也就是美國主導聯合國安理會通過十輪經濟制裁為手段，迫北韓讓步。反觀金正恩則未有棄核同時保障政權之信心，遲遲無法讓出第一步，而主張朝鮮半島須南北同步棄核；既不提出全面棄核初步核武設施庫存清單，對國際檢查從來不提，而以炸毀若干老舊核試場動作，就要求美方回報。

美方不但不領情，還發現北韓另有新的隱匿核武設施。如此怎麼再談下去？甚多專家認為很難有川金三會，除非川普以和平、和解姿態出現，目的是為了連任。

此次習近平北韓行之前，還在北韓「勞動新聞」發表署名文章，提出洋洋灑灑三點，詞藻優美，有觸及朝核問題，但都屬表面文章。兩天國是訪問下來，也只見相互取暖，象徵意義大於實質意義，未簽聯合公報。因此，看不出來金正恩是否有「突破性」棄核提議的跡象。

不過，可以確定一點，美國當今外交主要決策者，如國務卿龐培歐、國家安全顧問波頓等都屬鷹派，主張強硬對付北韓。就算北韓有新提議，除非順了美國鷹派之意，否則美國既有策略甚難更張。

中國歷史上素來以朝鮮為緩衝國，臥榻之旁豈容有核武強權，故朝鮮半島非核化是一貫主張，中國在安理會的十輪制裁北韓決議，也未動用否決權，然而在北韓棄核實際做法上卻提倡「雙暫停」，較傾向北韓，令美國不悅。又據報導，中國聯手俄羅斯擋下美國意在要求各國停止運油給北韓的聯合國提案，對中國能否斡旋朝核問題，早失去興趣的川普，此次在大阪要改變印象，看來不易。

北韓川普習近平
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