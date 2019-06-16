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何謂接地氣？韓國瑜花東14小時車程體驗

2019-06-16 23:29聯合報 薛慧綺／教（台東市）

高雄市長韓國瑜在花蓮場造勢大會上表示，如當選總統，將推動三件事：蘇花改二期要趕快...
高雄市長韓國瑜在花蓮場造勢大會上表示，如當選總統，將推動三件事：蘇花改二期要趕快動工；推動國道六號延伸，打造花蓮台中一日生活圈及環島高速公路網，東部這塊要興建。 記者林澔一／攝影
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我不是韓粉，長期以來也對政治感到失望。因為長期來往台東、高雄，因此對韓國瑜所提「莫忘世上苦人多」，以及花東交通問題，讓身為台東人的我，深深感受他的誠懇。

長期以來，不論是國民黨或民進黨執政，東部人就是很善良，甚至是被騙票的群眾。每位總統候選人到東部都發誓說：一定改善交通，一定給大家安全便利回家的路！事實上，來東部的政治人物，哪一個不是搭飛機？連火車都不屑一顧。

東部有了太魯閣號、普悠瑪列車，大家無不歡欣鼓舞可以縮短車程，但台東人永遠買不到車票，只因為「經濟效益不高」、「台鐵平日虧損」，所以配票數不足。普悠瑪翻車事件發生，到現在沒有一個真相，卻有立委沾沾自喜，幫台東人爭取「站票」！搭過北迴的人啊！這種快速且搖晃的列車可以站嗎？立委大人，請問您搭過火車嗎？

當火車不可指望，花東人很認命，開車也要開回家。蘇花公路，每逢大雨必封路；南迴公路，彎曲綿延暈死人。如果遇到事故，就要有塞半天的心理準備。好不容易有一個蘇花改計畫，曾經的在野黨、現在的執政黨勾結環團拚死抵制，請問你們遇到過落石嗎？南迴拓寬、金崙大橋美輪美奐，卻訂下超低速限，來花東好像只能「慢活」！如果我們都有錢有閒，誰想「快活」逼死自己？

最爛的火車丟台東，因為要懷舊；蘇花改不准建，因為要保留最後一片淨土。繁榮都市的政客、有錢人啊！在你們自以為是的人文浪漫底下，懂得「苦民所苦」嗎？當您們爽快度假時，市井小民卻是一分一毛、一分一秒都不能流失。回家、工作的交通，不重要嗎？

國道六號延伸，聽起來似乎荒謬至極；蘇花改與蘇花快，也不是一蹴可幾。但是，當韓國瑜提到他親自沿著公路，經過南迴、走過花東縱谷，來回十四個小時的車程體驗，我認為光是這樣，就足以讓人感動！當他再次於雲林造勢會場上提到花東庶民，就讓我覺得真的很接地氣，站在平民這一邊。

某候選人來台東開美麗的支票：打造ＡＩ城、完全補助偏鄉離島醫療；轉頭卻說：台東不要對他期待太高，台東對他來說是「次要優先」。治國可以這樣？票少的地區、難開發的地區，就直接放它自生自滅嗎？

孟子曰：「王何必曰利？仁義而已矣。」現在的執政黨、其他總統候選人，何嘗不是以選票之利為出發點，顧自己的支持者、顧票多的都市，犧牲我們？「廄有肥馬，野有餓莩」誰在乎？從韓國瑜上任以來，高雄捷運、道路的改變，農民產銷的增值，這些難道不是我們最貼切的日常嗎？我相信他對於花東交通的改善，能有作為，能讓我們不再當次次等公民。這樣「接地氣」的感覺，檯面上的政治人物又有幾個能做到呢？

台東韓國瑜蘇花改
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