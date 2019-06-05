覺青對鐵粉！網紅政治 對話更少了

2019-06-05 00:19 聯合報 姬龍仁／文史工作者（基隆市）



6月1日在總統府前凱道舉辦的挺韓造勢大會，凱道現場和景福門周邊馬路，擠滿熱情韓粉，氣氛激昂熱烈。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一日韓國瑜凱道造勢大會，大雨滂沱下，一張支持者依舊挺立，毫不動搖的照片深深震撼了我，韓國瑜支持者真的無愧「鋼鐵韓粉」之名！

近幾年來，政治人物網紅化嚴重，自柯文哲與韓國瑜憑藉網路新媒體崛起，引得兩大黨在後急起直追，政治人物紛紛狂上直播、YouTube等，展現親民姿態。

電影「脫歐之戰」中，脫歐方善用大數據，根據每個人使用習慣和偏好，進行廣告的「客製化」。有趣的是，在新科技的運用中，反倒更凸顯出選舉投票中亙古不變的人性內涵。

電影直接點出當代民主的難題：資訊氾濫的時代，看似更易理性討論，讓數字、政策說話，其實恰恰相反，新聞或資訊表象化的情況惡化，使訴諸情感的成效遠比理性討論強大，而韓國瑜與柯文哲的崛起亦復如是。

就韓國瑜來說，「韓流」熱潮以「接地氣」為招牌，代表廣大「苦人」，即長期遭漠視之中低階層。韓國瑜的成功成為苦人們心中投射，那種情感上的聯繫極為強大，難以撼動。

柯文哲同樣在年輕人的力挺下，透過無數懶人包反駁抹黑，網路義勇軍全力護持，在藍綠夾殺中險勝。於年輕人的心中，「阿伯」的行事風格、工作態度同樣是年輕人對政治的嚮往，「阿伯回來了」對年輕人是多麼大的盼望。

因此，韓柯兩人的出線固然有其天賦異稟，但時勢造英雄仍功不可沒。首先，反映出國民兩大黨的組成結構與運作模式日趨僵化。

韓國瑜因資源薄弱導致必須運用ＣＰ值高的網路媒體宣傳，最後以「空軍」取得發聲制空權，讓「陸軍」順利登陸。柯文哲對市政的直白描寫，進度條展示，去除過去政府八股的宣傳模式，也讓連任選舉時的網路小額捐款旋風灌爆。兩人都不以傳統方式打選戰。

其次，政治上的感性訴求大幅且快速地超越理性。網路打破藩籬，重新建構新秩序，卻未能增加理性討論。即便是所謂的「覺醒青年」面對「鋼鐵韓粉」，彼此往往用鄙夷或對方「民智未開」的角度看待，兩者態度竟相彷佛。訴諸於感情、直覺等絕非錯誤，但隨之而來便可見到台灣民主素養的不足，缺乏理性討論的空間。

最後，台灣政局動盪不安的未來。韓柯的崛起更深層地反映出台灣社會，甚至資本主義發展的弊端，即貧富差距拉大，民心思變。上下流動難度擴大，貧富差距外加數位落差使得貧富階級複製狀況比比皆是，這才是台灣最值得擔憂之事。

韓柯的成功其實是台灣政治社會結構上發生問題，恐非一兩位「英主」上台就能扭轉，教育的扎根、思辨的強化才是長遠之道。