聯合筆記／重彈台灣問題老調 美不想聽了

第十八屆「香格里拉對話」在新加坡舉行，美國國防部代理部長夏納翰（左）和中國大陸國防部長魏鳳和（右）雙方在會議上握手。 （歐新社） 分享 facebook

在新加坡香格里拉對話時，大陸國防部長魏鳳和與美國代理國防部長夏納翰的會談中特別提出「台灣問題」，指美國近來在涉台問題上有「一系列消極的言行」，中方堅決反對，魏鳳和強調，美國不應低估中國軍隊的決心。

大陸已經很久沒在美中雙邊會談中提及台灣問題，也許例行公事走走過場，但都不認為重要到需要在會後新聞稿中強調，但最近台美關係提升的三個首次，包括台灣美國事務委員會改名，李大維會見波頓，以及兩人會見台灣邦交國駐美大使，讓北京覺得有需要再度提醒、甚至警告美國。

問題是，美方聽到有何反應？大陸如果仍在期待美方急忙解釋：波頓與李大維的見面僅是偶一為之的特例，沒有第二次，而且是出自波頓自作主張，恐怕要大失所望了，因為現在的美國官員與四十年前已經完全不同。

現在美國中國通已經不再是談判建交的第一代，第一代官員學者經歷過三公報，知道承認是兩岸微妙的議題，所以台灣官員能不能進政府官署，見到什麼樣等級官員，都是很敏感的，需要再三確認，一有變動就會招來北京抗議。

第二代官員，如現任國防部印太助理部長薛瑞福，他是經歷過一九九六年台海危機，知道中國大陸有時為了台灣可以不顧一切；第三代以降的官員，大概只知道美中貿易衝突，以及大陸偷盜美國科技是多麼可惡。

第一代的美國對華政策官員、前助理國防部長傅立民，在評論年輕一代的中國專家，如國安會資深主任博明時表示，他們比自己這代更淵博，語言技能更好、更有能力，另一方面卻對大陸比他們老一代人的態度更負面。由於現在的對中政策看法由他們決定，所以他認為大陸不應該「拉黑」他們，中國需要博得美國新一代學者的好感，而不是拒絕他們。

越像魏鳳和那樣的講話，只會越引起反感。香格里拉對話，美國的態度，就讓大陸吃驚；先有參謀首長聯席會議主席鄧福德批評習近平違背了不會將南海島礁軍事化的承諾，呼籲採取「集體行動」讓北京負起責任；後有美國代理國防部長夏納翰警告中國切勿威脅鄰國主權外，並在提及台灣時主張不能以威嚇解決台海爭端，美國將持續履行「台灣關係法」義務。

近日美國海軍已經加強在南海的多國聯合軍演，尤其鄧福德所言，要採取一致的集體行動，設法讓大陸負起責任，令之前傳說環太平洋軍演將搬到南海舉行，不僅是空穴來風。

傅立民接受大陸媒體訪問時感慨說，過去的交往政策已經一去不返，未來雙方關係模式是「選擇性接觸、選擇性競爭、選擇性對抗」。兩國在一些問題上互相合作，在一些問題上各幹各的，在一些問題上則彼此反對。

他最大的擔憂是偶發事件，雙方針鋒相對的風險正在上升，他雖然沒有明講，但是台灣問題絕對在內。