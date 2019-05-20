中美將走向「文明衝突」？

2019-05-20 00:46 聯合報 石齊平／鳳凰衛視資深評論員（香港）



美國國務院政策規劃主任基倫．斯金納日前指出，國務卿龐培歐（圖）的團隊正在制定一項「基於與一個真正不同的文明作戰之理念」的戰略；這裡所謂「真正不同的文明」，指的就是中國。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

就在中美貿易談判似乎就要達成協議前的最後一刻，美國總統川普又使出一招，對中國實施提高關稅，使中美經貿關係又增變數。

中美貿易談判及中美經貿關係值得關注，但兩者均不等於中美關係，甚至只是當前中美關係中一個相對並非很重要的部分。

與此同時，美國眾議院通過《二○一九年台灣保證法》，這是川普上任以來美國又一項的友台行動，併同之前通過的一系列友台法案，明眼人一看，就知道與其說是美國友台，不如說是美國壓中。但同樣的，它也只是當前中美關係中一個相對並非很重要的部分。

新世紀的中美關係，如同我很早指出的，是「全球一盤棋，中美大博弈」。當中國ＧＤＰ在二○一○年超過日本成為全球老二之後，中美就掉入了所謂的「修昔底德陷阱」，雙方將無可避免地在各個領域展開鬥爭。經貿、台海、南海、５Ｇ等，是已經表面化的；應該看到，就在最近，美國國務卿龐培歐連續針對中國的一帶一路倡議、北極地區的發展、南海能源開發、華為的安全及太空領域威脅提出了嚴厲批評。所以，美國對中國展開的對抗既是全面性的，也將是持續升高加劇的。

理論上，美國不把中國從老二打回老三、老五、老十，以致不再威脅美國，是絕不會善罷甘休的。只是美國也知道，如此不擇手段地對付一個一直強調「合作是中美之間唯一選擇」的中國，在國際社會間畢竟缺乏正當性，因此終於在最近提出了令人駭異的「文明衝突論」，想要占領國際輿論的道德高地。

美國國務院政策規劃主任基倫．斯金納日前指出，龐培歐的團隊正在制定一項「基於與一個真正不同的文明作戰之理念」的戰略，這裡所謂「真正不同的文明」，指的就是中國。斯金納說，「這是一場美國以前從未經歷過的，面對一種完全不同的文明和意識形態的戰爭」；她又說，「上世紀與蘇聯的那種競爭，在某種程度上是西方家族的內部鬥爭，而現在是我們第一次面對一個強大的非白人的競爭對手。」

「文明的衝突」是一九九三年哈佛大學教授杭廷頓針對廿一世紀人類的衝突提出的創見。杭廷頓認為世界主要有八大文明，分別是中華、日本、印度、伊斯蘭教、東正教、西方、拉美及非洲文明，衝突不再僅是國與國之間，更多地將是文明與文明之間。杭廷頓的「遠見」，在剛進入新世紀之後，就因九一一事件而獲得印證。

包括龐培歐及斯金納等美國鷹派的動機，應該是想把中國（中華文明）放在美國及美國代表的西方文明對立面，將他們長久以來對中華文明未必正確的負面印象，加以渲染放大甚至醜化及妖魔化，並強調美國及西方面對的正是這樣強大的前所未見的「非白人」對手，美國及西方國家為捍衛西方文明的利益與價值，必須展開全面鬥爭，美國將領導西方世界進行一場神聖的道德之戰。

新世紀的「文明的衝突」，難道果真會成為事實？