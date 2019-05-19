畫中有話／你作你的秀 我過我的活

貨運司機拉著兩車的貨物，一趟當兩趟用，凸顯目前勞工的困境。 圖／杜建重 分享 facebook

貨運司機拉著兩車的貨物，一趟當兩趟用，凸顯目前勞工的困境。

根據調查，台灣薪資水準低迷，甚至不及十五年前水準，有近半上班族想兼差，又以當網紅最受期待。有趣的是，連蔡總統近日也當起網紅，和網友博感情；不過，卻是為自己的連任之路。

政府聲稱薪資年年漲，卻忘了大多數勞動朋友薪資調整，是追不上物價漲幅；民眾須覺悟，當領導人賣力拚選舉，無暇拚經濟；想增加收入，得靠自己雙手，當不成網紅，只能一人當兩人用，賣力工作卡實在！