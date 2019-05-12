大就是好？大學的價值在精神

2019-05-12 00:59 聯合報 林敏哲／醫師（台中市）



陽明大學將與交大合併。 圖／陽明大學提供 分享 facebook

身為唯一一所國立醫學大學，陽明大學的存在是國家的標竿，彰顯醫學教育的公共性與理想性，尤其是服務利他和醫療平等之核心價值，可以作為其他醫學院和醫界之表率。或謂與交大合併可以成其大，而加成生技與人工智慧醫療；惟生技與人工智慧可以合作，不一定非得併校。因為這是教育，不是商業行為！真正偉大的大學，從來就不因其大，而在於其精神。在合校過程中最令校友擔心的，就是陽明創校初衷精神的可能消失。

陽明草創立足於奇岩，早期陽明精神代表是陽明十字軍，醫學生親身親歷服務偏鄉弱勢醫療需求，教育他們醫療是利他和平權的印記，即使在外科最累最困難，最沒有醫學生要走也看不到曙光的時候，支撐我能繼續不眠不休外科生涯的重要動力之一，即是陽明精神所印記的：學醫初衷在於服務病人真正的需求，尤其是外科大量的急重症病患。

我們憂心的是，併校後陽明還能保有醫學人文的主體性嗎？醫學重視生命價值與人文溫度，當與重科技管理和產值成本互相衝突時，陽明還能保有人文溫度的自主性嗎？

要締造一所頂尖大學，如茵的草地我們能鋪，雄偉的校舍我們能建，再高端昂貴的硬體設備，我們也能買；但要沿續人文精神的淬礪，卻非一蹴可幾啊！這些原是台灣社會已然珍稀的公共財，主政者請務必慎重保存！