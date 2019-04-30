核災疏散30公里？柯文哲錯了

2019-04-30 00:57 聯合報 張文杰／以核養綠公投小組執行秘書（新北市）



台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲日前對於不會參加廢核大遊行的回應是：「終究我們不能只用愛發電，所以能源政策要講清楚。但台灣核能電廠的核定疏散半徑到目前為止只有八公里，從來不敢訂卅公里疏散半徑，為什麼？因為卅公里疏散半徑要疏散兩百萬人，寫不出兩百萬人疏散計畫。」但筆者很好奇是哪個專家跟柯文哲說要訂卅公里疏散半徑？

福島第一核電廠的疏散半徑是廿公里，不是卅公里，廿到卅公里是待在屋內掩蔽的避難準備區。而且日本事後承認，廿公里的疏散半徑並非來自科學性的決定。因為日本在福島核災前非常有自信，認為日本的核電廠不會發生嚴重事故，從沒舉辦過疏散演習，所以福島核災發生時，日本政府完全慌了手腳，才會在沒有科學依據下決定要疏散廿公里內的所有民眾，這在事後被國際認為是過大且不當的疏散方式與範圍。

實際上輻射擴散會受到風向與地形等影響，並不是以同心圓方式擴散，但日本忽略風向等影響，只顧疏散廿公里同心圓內的民眾，結果把廿公里內在上風處的民眾，疏散到廿公里外但在下風處的城鎮，反害民眾暴露到更多輻射。

福島縣還有個伊達市的案例，日本政府建議伊達市進行疏散，但市長拒絕，改發放輻射劑量配章給居民，讓居民知道自己受到多少輻射劑量再選擇要留下或離開。經過一年以上的紀錄與追蹤，發現實際上受到的輻射暴露劑量只有日本政府預估值的四分之一，這劑量不會對健康產生影響，當然也不需要撤離，這項研究結果被科學家發表在國際輻防學報上，也登上世界頂尖的Science。

世界衛生組織的福島核災健康風險報告說：「不會有人因福島電廠外釋的輻射而死，對民眾的健康影響也是微乎其微。」紐約時報也有專文討論日本的疏散方式與範圍，指出真正的風險並不是輻射，而是害怕輻射產生的疏散行為。

其他國家在福島核災後也有重新計算疏散範圍是否要做修正，答案是除非多機組事故否則不需要擴大。而且福島核災後有進行安全強化，可讓輻射外釋減小，再加上疏散後帶來的心理與健康副作用，現在科學界的聲音是應該要減小核災疏散範圍，以待在屋內掩蔽為優先，這才是對民眾最好的事故處理方式。

回來看台灣情況，柯市長說核能是科學題目，科學題目就科學解決。然而台灣核電廠單機組五公里、雙機組八公里的緊急應變準備區，就是科學一再計算並驗證得到的結果，請柯市長不要再說沒有科學根據的卅公里疏散半徑，以免誤導民眾。