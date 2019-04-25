「外卡制」政黨初選 公平符實

2019-04-25 17:46 聯合新聞網 文／賴健汀（聯經數位副總經理）



選秀賽事貴在公平，不公平則選賽只是既有權勢者表演的偽善戲碼，政黨初選提名也是如此。

但是，或因實務上，無人參與政黨初選以爭取提名競選各級公職，於是政黨有「徵召」以補缺。換句話說，政黨「徵召」的前題是無人主動競爭，也就無需顧慮公平；若有人表態參選，則初選賽道自動開啟，再無「徵召」空間，應依公平原則提名勝者。

再者，實務上另有「不方便」登記參與政黨初選情形，或因初任其他公職者如韓國瑜，或因黨員資格待斟酌者如郭台銘，但輿論民意以為「不方便者」對該黨勝選大有助益，若因「現行初選制」卡住「有能力卻不便」參與初選者，有違政黨以爭奪政權行使政黨理想的本質。於是，紛擾中，國民黨發給郭台銘「榮譽狀」、為韓國瑜設計「不登記可參與初選民調」，在完全初選和完全徵召間變通出今日權宜措施。

目前國民黨為郭、韓二人量身打造的「協調式初選辦法」，雖未盡如人意，但可謂兼顧政黨勝選任務及黨務公平原則。如若可行，就應成為正式辦法以便日後遵行。此一辦法名稱是「外卡制政黨初選」。

職業賽事常有「外卡」，簡單說，就是「在非常規途徑獲得的參賽名額」，特許指定參賽權利。選賽使用「外卡」的背景和方式不一而足，但有一條紅線不能跨過，那就是不可直接指定為「總冠軍」。

把選賽「外卡」套用到政黨提名，就是參加初選的資格可以「特許」，但不可唯一提名排他參選。換句說話，不是直接「徵召」提名。

回到政黨初選提名的實務上說，只要有超過應提名人數的黨員表達參選意願，政黨初選賽道燈亮，賽事自然成局。開賽前，可以「外卡」增加初選人選，但不能「淘汰登記初選者」，直接徵召，沒收初選。如此，有意願或有「實力」者都可進入初選，無遺珠之憾，依然符合公平原則。至於誰人真的是眾望所歸，逕依初選機制公決確定，不可因某某粉聲勢浩大只許自家黃袍加身，不許他人共逐秦鹿。

目前吳敦義的困局是，不敢冒犯「非韓不投」的死忠韓粉，以免自斷國民黨重返執政之路。如若「非韓不投」者堅持「唯一指定韓國瑜是總冠軍」，不願接受「外卡」初選，要把「被國民黨卡韓」的委曲，轉成「韓國瑜卡國民黨」的憤怒，把 2018的「一人救全黨」轉為2019的「一人卡全黨」，吳主席就得進一步精算其他效法「非郭不投」、「非朱不投」、「非王不投」、「非周不投」甚或「唯韓不投」的分量，究竟到什麼程度？如果，國民黨學步民進黨可能沒收初選的傳聞，那麼，兩大黨就可大方廢除徒具形式的初選制，回歸「密室權謀」逕行黨中央徵召制，較為爽快。