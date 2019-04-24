解讀韓五點／改變台灣 市民會祝福

2019-04-24 00:11 聯合報 張漢平／陸軍備役上校（高雄市）



韓國瑜表示，無法參加國民黨黨內現行初選機制。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天針對二○二○大選提出了五點聲明，其中第三點是「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」的心境表述，筆者有下列看法。

一、韓市長究竟能否順利參選二○二○大選的那把「唯一且關鍵」的鑰匙，在國民黨手裏，畢竟韓無法主動表示要離開高雄市的態度；但若是「被動」式參選，再加上韓願意向高雄市民百分百的承諾，若他能更上一層，高雄只會更好更富有，亦即「改變台灣才能改變高雄」，相信會獲得絕大多數高雄市民的支持與祝福。

二、在當下國民黨正處風雨飄搖之際，黨主席吳敦義最重要的任務，就是要如何確保二○二○重返執政，否則難保歷史不會留下罵名；而目前能夠達成此目標最有希望的人選，就目前民調情形及政壇氛圍，非韓莫屬。

三、吳主席日前接受媒體採訪時曾表示，就算要徵召韓參選，也必須要得到他本人的同意，就韓處境，此法如同「解除繩索，再套鋼索」一般，明知有辦法，故作沒辦法的作為，這是基層黨員和海內外韓粉不能接受的。

四、去年九合一選舉證明，「韓紛」代表的是對台灣藍綠惡鬥政治現象的不滿者；代表的是一般庶民對國家空轉、經濟停滯不前，而渴望非傳統政治菁英領導的廣大群眾；代表的是了解人民需要，能苦民所苦，能接地氣，能大開大闔帶領國家走向世界舞台的領導者。豈能忽視之！

吳主席承擔著二○二○國民黨一定要「贏」、「穩贏」、「必須要贏」的重責大任，相信在關鍵時刻，吳主席會有最明智的抉擇與作為。