郭台銘大有機會、蔡柯配不配… 從聯合報民調看大選三腳箸

2019-04-22 15:31 聯合新聞網 文／賴健汀（聯經數位副總經理）



二○二○總統大選，國民黨可能參選人韓國瑜、郭台銘呼聲高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2020台灣總統大選之勢，媒體多用「三腳督」比喻。何為「三腳督」難從字面理解，我以為說成「三腳箸」較為有趣，音義或更貼切。

台語「三腳箸」就是三隻筷子。但三隻筷子難用，若有兩隻筷子成雙，另一隻筷子就無用可棄。「三腳箸」較勁，就是爭取「聯絡次要敵人，打擊主要敵人」。眼前，大選之局是綠藍白「三腳箸」，國民黨內初選也有「三腳箸」之勢，本文就聯合報22日發布的兩份總統大選民調，說說「三腳箸」可以怎麼看。

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一、國民黨內互比支持度：

1.先看全體支持度。朱立倫、王金平二人民調居末，勢不可為，國民黨內初選擁韓或投郭，以「棄保」定勝負不言可喻。朱與韓國瑜不合，郭台銘吸納朱營支持的可能性高。王曾助韓卻被「擺了一道」，且王、郭舊識多互動，王金平助郭不助韓也是常理。如此，國民黨內初選，郭台銘大有機會後來居上壓制韓國瑜。

2.再依支持者人口變項來看，郭在39歲以下選民支持度勝出，有點讓人小意外。年輕選民對台灣經濟發展的期待勝過意識形態之爭，應算清楚。韓國瑜支持者在中高齡及泛藍支持者中，則取得壓倒性勝利，這些人是韓粉也多深藍，是否「非韓不投」有待觀察。

如果韓國瑜代表國民黨出選，如上述，要取得朱、王泛綠支持者移轉過來，困難度高於郭台銘。如果郭台銘出選，能否爭取韓流中高齡泛藍選民則是關鍵。至於「非韓不投」的韓流鐵粉，7% 泛綠者可能真的不會轉而支持郭、朱、王任何一人，但相較於原屬郭、朱、王的59% 泛綠支持者，泛綠韓粉的影響力反而是少數了。至於48%的泛藍韓流有多少人「含淚投票」轉而支持郭台銘，就不容易猜出來了。

小結：韓國瑜、郭台錄兩人得朱、王支持多者，可在國民黨初選中勝出。而且必須能得其他參選提名者支持，為國民黨重掌政權的勝率才能高。此次總統大選併立委選舉，其中，郭董財力的影響力，不可小覷。另若韓國瑜審時度勢，不與郭董對戰，那麼，韓立即從可能被棄的筷子化身為配對成事的筷子。如此，國民黨內的「三腳箸」比民進黨的火車對撞之局，就樂觀許多。

二、政黨對比支持度

依「三腳箸」格局的民調來看，韓國瑜、郭台銘都可勝出。但選舉不是靜態的數字比對，大位之爭必有合縱連橫棄保的謀略較勁。

1.棄民進黨保柯。

1.1若韓代表國民黨。柯、韓兩人的特質都接近讓選民「選爽」，治國理念和能力都還糢糊，同質性高。台灣公民究竟比較討厭民進黨或比較討厭國民黨，決定柯韓勝負。

1.2若郭代表國民黨。郭的財富有利於拉高競選活動的能量。能吸納多少韓、朱、王的支持者，及郭商霸身段能否得助於幕僚包裝而不讓人生厭，決定柯文哲與郭台銘勝負。

小結：柯出選，藍白對抗，民進黨重傷。

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2.最大變數在於「蔡柯配」。

一旦「蔡柯配」成局，綠白配勝率過半，國民黨成為被丟掉的那隻箸，可能性很高。若是韓戰，韓國瑜財力物力組織力有限，競選能量不足，單憑網路空軍和南部基層散兵游勇，不耐久戰。即便是郭台銘出選，競選團隊若是由老、中、青、政、商合組的雜牌軍，管不住郭董商霸大氣狂言，「師出無律」、「弟子輿尸」亂軍多號令，四處失火卻無護衛停損止血，面對紀律嚴明的民進黨，國民黨最後落到不知怎麼輸掉選戰，並不讓人意外。

總結：2020台灣大選「三腳箸」之勢，聯合報這兩個民調甚有參考價值。落實到選戰策略，藍營外施連橫之勢務必破壞「蔡柯配」，內凝「韓郭朱王同心」合縱一擊則勝；綠營唯求「蔡柯配」合縱對抗「吳郭瑜」才有勝算。若是柯文哲自成一軍，且同時對戰今上蔡英文與商霸郭台銘，將必後悔莫及。