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媽祖面前 神蹟要靠自助、人助、天助

2019-04-17 00:44聯合報 林少英／音樂創作人（台北市）

白沙屯媽16日清晨率領上萬信眾從台中大甲出發，上午回到苗栗縣通苑地區，沿途受到民...
白沙屯媽16日清晨率領上萬信眾從台中大甲出發，上午回到苗栗縣通苑地區，沿途受到民眾夾道迎接，雖然雨勢不停，但信眾的熱情，讓通霄、苑裡的台一線公路為之沸騰。 記者胡蓬生／攝影
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每年白沙屯媽祖遶境進香、刈火，嬌小玲瓏的山邊媽祖必定陪同白沙屯媽祖婆一起出去。山邊媽祖廟宇坐落在白沙屯山邊火車軌道前，看顧好來來往往的過路行人；白沙屯拱天宮媽祖婆是有容乃大的海量，鎮壓港口守護進出港口船隻的平安，多年來山海篇感人的真實故事不斷的上演，不斷的延伸延續下去。

大甲鎮瀾宮媽祖洞悉民心，人間百態，儀容莊嚴的大甲媽足以馴服黑白兩道。

十六日傍晚，粉紅超跑的白沙屯媽祖婆神轎已過大安溪往苑裡方向，經過大甲，兩邊不同的信徒相遇互相說加油；這兩天是今年三月瘋媽祖最登峰造極，沸騰到最高點的時間點，十六日大甲媽祖回鑾大甲鎮瀾宮，隔天白沙屯媽祖回鑾白沙屯拱天宮。

藉著媽祖常年慈悲的體恤民間疾苦，民間一股潛伏已久的極大情感力量支撐起媽祖的頭旗，白沙屯拱天媽祖來去無蹤的神轎起駕了！當今大家擁有萬能的導航科技產品，白沙屯拱天媽祖不用導航，進香神轎有如靈驗的引領導航大家；民眾隨著慈悲與智慧兼具的媽祖婆進香遶境，途中有苦難聲音傳達到遙遠的神轎，白沙屯拱天媽祖因緣聽見了，成熟果報時候到了，神轎轉彎停下腳步，傾聽後加以扶持，神蹟與奇蹟還是要靠「自助、人助、天助」，而不是只有燒香拜拜。

即使有權勢可以在開始起駕前獨占前面位置，最後擁有的也不過是浮誇不實的光芒，與一般一腳步一腳印帶著摰誠的心，跟隨媽祖遶境的腳步，邊走省思的信眾，自己雖然平凡，但也因擁有平常心反而更可親眼目睹台灣各角落依然是美麗及溫馨的風景。走的過程中學習到放下太多的牽掛，捨去太多不必要擁有的，化繁為簡，更加懂得傾聽別人的痛苦及需求，助人一臂之力也是拉拔起自己，扶持別人，告訴媽祖自己的苦難，猶如飄流在茫茫大海中祈望是否有一盞明燈來引領我們心的方向。

媽祖來了離開了，因緣到了還是會有一天，我們又有某種頻率的相遇了。

白沙屯媽祖神轎遶境
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