台灣為何鬼混、經濟殘廢？

2019-04-15 00:09 聯合報 葉萬安／前經建會副主委（台北市）



韓國瑜講「台灣鬼混了二十多年」，引發不同看法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓國瑜講「台灣鬼混二十多年」，甚至直指過去三任總統「讓台灣經濟和競爭力變殘廢了」，引發不同看法，但說台灣政黨惡鬥內耗廿多年，應沒有人反對吧！

台灣光復迄今超過七十年，前四十多年自落後貧窮邁向現代化及高所得國家之林，被國際喻為經濟奇蹟。但近二十多年來經濟一落千丈，陷人民於苦悶之境。

茲將七十年來分成前後兩階段，前階段是兩蔣與嚴家淦主政時期，後階段為李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文主政時期，來分析台灣經濟自頂峰降至谷底的原因。

一、政府體制、國家發展目標與領導人風格：

前階段為一黨專政，但施政以經濟建設為主，建設國家現代化為目標，為「經濟掛帥」時代。強人政治，但國家領導人知人善任，財經施政充分授權。閣揆及財經首長任期較久，政策能貫徹執行，經驗得以累積，為國家培養棟樑之才。

後階段邁向民主化與多元化，但施政以意識形態治國，以能執政為目標，經濟要為政治服務，為「政治掛帥」時代。國家領導人不是剛愎自用，就是缺乏魄力與決斷，遇批評即更換閣揆與財經首長，任期短，即使有抱負，難以落實，糟蹋人才。

二、財經首長特質：

前階段都有憂患意識，高度的使命感與責任感；都能高瞻遠矚，有擔當，一切為國家為人民及追求國家現代化的強烈企圖心。各部會間團結合作，政策得以貫徹落實。都是操守廉潔、生活簡樸、公私分明，不為個人權位考量，具無私無求精神。

後階段由於領導人用人不問是否適任，多以酬庸、擺平派系或私人空降。財經首長為保持官位，多聽命於國家領導人指示或看臉辦事，缺乏使命感與責任感。任期短，更無企圖心。各有靠山，各部會各自為政。

三、重要施政改革與重大建設：

前階段包括土地改革、貨幣改革、建立預算制度；有效利用美援，從事有計畫的經濟建設；外匯貿易改革，積極拓展出口；十九點財經改革；實施獎勵投資條例；租稅改革；金融改革；十大建設；規劃發展高科技產業；推動全面經濟自由化。

後階段：李登輝時代，行政院長連戰推出亞太營運中心計畫，但李登輝祭出「戒急用忍」，使計畫胎死腹中。兩岸經貿往來，經發會原建議「積極開放、有效管理」策略，後被陳水扁改為「積極管理、有效開放」，採取鎖國策略，兩岸經貿陷入困境。

陳水扁只顧貪汙，無力提出重大政策。

馬英九時代，對兩岸經貿以「開放與鬆綁」為施政主軸，惟兩岸心防仍重，謹小慎微，再加在野黨的杯葛，許多重要法案送到立法院後，就被密室協商擱置。

蔡英文時代雖進行多項改革，但多以鬥爭意識與整肅立場進行，甚至有違憲、越權之虞。

前階段以經濟方法處理經濟問題，後階段非經濟因素干擾經濟運作太深，故欲化解當前經濟問題，必須排除非經濟因素干擾，調整國家發展策略，改回以經濟建設為施政主軸，同時解決政黨惡鬥，台灣經濟才能得救。