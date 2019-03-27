願景回響／你的隱私 插翅難飛？

2019-03-27 23:25 聯合報 張瑞雄／台北商業大學校長（台北市），鍾佑煖／上班族（台中市）



在社群按個讚，透露給企業的訊息可能包括興趣、位置、人際關係等。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

聯合報願景工程報導了網路族都應關心的問題：你的隱私。

「免費的最貴，你的隱私是他的商品。」當我們享受網路上種種免費的應用程式之時，你的身家和一切資訊正被悄悄地納入某個大數據資料庫當中，然後被ＡＩ利用，而且你一點都不知道。

曾有位台大博士候選人惡意阻擋救護車，遭網友肉搜，加上媒體大幅報導，很快就成了全民公敵。他的行為當然不可取，但網友如何搜尋到他？不外乎是自己上網痕跡和應用程式資料庫作祟。但近來網友、媒體屢次透過人肉搜索找到當事人，發動公審，是否也侵犯隱私，值得商榷？

網路隱私保護得好，有時被批評是網路自由的箝制；另一方面，沒有隱私保護則可能讓你身敗名裂或一夕成名。曾任谷歌ＣＥＯ的史密特曾說，網路世界沒有隱私可言，如果擔心你曾做過的事情曝光，那麼也許一開始你就不應該去做它。臉書祖克柏一開始也對隱私保護問題嗤之以鼻，他們都被批評得很厲害。

現在網路和媒體可說是相輔相成，媒體在網路上找新聞，網路透過媒體的報導而更加力量強大。媒體要小心的是網路上無奇不有，但不一定都是真的，所以媒體要小心查證，免得落入有心人士的陷阱或圈套。媒體報導很多都是根據網路，有的不僅不查證還加油添醋，造成混亂或傷害。

科技推陳出新，很多都牽涉到個人隱私，例如個人位置的追蹤，除非關掉手機，否則你的行蹤都無所遁形，未來萬物網際網路（Internet of Things）的普遍更讓你插翅難飛；加上網路傳播快速和無遠弗屆，侵犯隱私造成的傷害更大。

對這些網路新應用或新服務，小蝦米老百姓無力對抗微軟、臉書、谷歌或蘋果等大鯨魚，政府應成立專門的隱私研究和保護單位，否則問題恐怕會愈來愈複雜和嚴重。

科技來自人性？

鍾佑煖／上班族（台中市）

在資訊爆炸時代，科技進步速度遠比你想像得快。猶記得臉書剛開始流行時，大家一窩瘋註冊及ＰＯ文，並為了找尋失散的親朋好友而上傳自己照片，也有人將其當成記錄生命歷程的日記，或是偶爾發現什麼「好康」而用力轉載分享。

但隨著便利而來的麻煩，卻悄悄進駐了我們的生活日常，好比原本單純的按讚分享，變成了炫富攀比的平台；或是政治立場不同朋友，為了一句無心貼文，筆戰不休，鬧到絕交收場。其他諸如網路霸凌、隱私權、國家控制等問題，讓人意識到虛擬世界的人際互動，最終還是要回歸真實世界的應對和回饋。

有一種東西是網路取代不了的，叫做人情。網路上感覺不到對方的喜怒哀樂，如果耽溺其中，勢必愈來愈封閉自我，與現實世界脫軌。套句艾瑪華森在宣傳電影「直播風暴」時所呼籲的，大家少在社群媒體上分享生活點滴，因為你永遠不知道公開隱私的代價是什麼。