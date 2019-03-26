給韓國瑜留一口氣

2019-03-26 23:53 聯合報 李坤隆／大學教師（高雄市）



高雄市長韓國瑜前進澳門時，被問到是否參加明年總統大選，他說「現在都不是我考慮之內」。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

賴清德在台南輔選時提到民進黨只剩一口氣，最後選民也為此保留了一口氣；如今國民黨徵召韓國瑜聲音始終沒停過，個人希望國民黨為長遠發展，給韓國瑜留一口氣。

觀諸形勢，國民黨當然很希望二○二○重掌中央執政，尤其現在形勢大好，更不願意讓機會溜走；但政治是必須有長遠的眼光與決斷的智慧，如果是短視近利的思維，恐怕無助於政黨的穩固與發展。

所以，希望國民黨趕快依照正常的初選制度進行，不要為了韓國瑜做出任何例外性的做法，因為：

一、強摘的瓜不甜。韓國瑜應是個有責任感的市長，所以希望能將市政做到最好，只是在黨內雜音影響下，不便貿然拒絕；這樣勢必使得韓國瑜分心，最後可能連自己的工作都做不好，如此一來，即使黨內出線，結果恐怕會不如預期。

二、不該過度被韓粉聲量影響，否則如果因此而犧牲一個黨內最重要的資產，絕對是得不償失的。

三、正視選民的智慧：國民黨希望韓國瑜出線的同時，不該忘記更多選民也在看，畢竟從初選制度的執行、權力競逐的正當性等，都可能是會不會繼續支持的重點；如果國民黨推出韓國瑜只是要贏得政權，卻看不到讓人感動的願景，那麼可能最後韓變成權力思維下的犧牲品。讓韓做好高雄市長，對國民黨、對國家，應該才是最好選擇。