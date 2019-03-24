混水摸魚 誰能得利

2019-03-24 00:46 聯合報 林法／公 （彰化市）



高雄市長韓國瑜表示，國民黨的人要非常警惕，民進黨不會分裂，在初選過程之後，他們很快就癒合了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓國瑜表示民進黨的整合非常強，不管初選如何紛擾，「它的癒合力就像妖怪」。其實這話只說了一半，因為民進黨可怕之處，是在「變形與重生」。

論「變形」，「台獨」是民進黨的神主牌，像賴清德這種基本教義派的人，此刻為選票都成了「務實的台獨工作者」，認為台灣已經獨立因此不必再另外宣布；那就表示很多人習慣當「不在乎溫水的青蛙」，因此追究這「變與騙」的區別，也就沒有什麼意義了。「空嘴薄舌」既是民進黨的看家本領，那怕是關於國家定位或者台海情勢的議題，也能讓對手背上「食古不化」，甚或「賣台分子」的罪名。

至於強大的「重生能力」，且看○八年大選，因貪腐無能的阿扁使民進黨兵敗如山倒，不但丟掉政權，連立委席次也不到四分之一；可是才過八年，國民黨便成了當時的民進黨。雖說目前處境異常艱辛，別忘了「愈亂愈好」向來是執政黨的圖謀，混水才能摸魚。此刻又是誰將島內政局、兩岸關係弄得緊繃複雜？一場看似驚心動魄的同門廝殺，並擺開架勢直接叫陣韓國瑜，真的「恰好而已」，或者根本就是故技重施，想炒熱選情以便「趁火打劫」？

作家東燁「東海伏妖誌」一書融合歷史與奇幻的元素，描寫男主角在十九世紀的台灣降妖除魔的旅程；韓國瑜的「妖怪說」，雖然不夠完整，但至少提醒我們：「歷史」不曾遙遠，「奇幻」並非杜撰。