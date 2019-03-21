盡開偏方 庸醫誤國的政治算計

2019-03-21 23:25 聯合報 林義鈜／心臟外科醫師（台中市）



賴清德參訪陳定南紀念館，與志工擊掌。他說，未來若有機會擔任台灣總統，拚經濟也絕對是國家最重要的建設。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

行政院前院長賴清德，挾著綠營輔選有功，直接領表參選綠營總統候選人的黨內初選，並直接點名要與韓國瑜市長進行一場君子之爭。

為去年底縣市首長選舉大敗而下台，一直找尋東山再起契機的賴清德，似乎又抓住大翻轉的好機會。不僅回到深綠根據地取暖；甚且刻意要求特赦陳前總統，換取獨派的支持；拜會李前總統，又到宜蘭陳定南記念館，意圖表現是李前總統接班人，又想模仿陳定南的清廉形象。環顧充滿危機的綠營，這些行徑，無一不是在算計，他不但有能力保住執政權，又有能力抗拒韓流，展現捨我其誰的氣勢。

可惜的是，做為醫生從政，在面對政治社會各種痼疾時，本應開出治國良方，然賴清德開出的卻是以擁扁的偏執藥方，藥效又僅僅在深綠戰區方能奏效的偏方。

毫無疑問，面對年青族群的低薪與高房價的無奈，工商業界對經濟發展的高度期盼，整個執政黨迄今似乎仍搞不清楚這些選民，甚至農漁民要的是什麼？依然迷戀阿扁牌、統獨牌、恐中仇中的偏執藥方，如此只會一步步地將可解的痼疾，推向無解的癌末。

事實上，因為治績不出色、為負選戰失利而不得不下台的閣揆，如今又想以深綠支持代表東山再起，對選民而言，能拿出政績獲得他們的支持嗎？

只會搞主權牌、只會喊民主聖地、只會製造恐中又仇中者，又能開出什麼有用的政策良方，為台灣經濟發展打通任督二脈？明明是開不出良方又無計可施，卻又要來完成選民的需求期待，真是台灣民主的奇蹟，又有何能力引領國家持續前進？怎麼可能有上醫良方，值得期待？

懇請賴清德發揮醫師本色，開出上醫治國的良方，厚生台灣，為兩岸開太平；不要只為選戰，獨化台灣，處處煽風點火，挑起國人反中情緒，把台灣推向癌末的邊緣。