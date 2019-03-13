π型人才資圖人

2019-03-13 09:45 聯合新聞網 文／林信成（淡江資圖系教授）



這幾年很夯的「π型人才」，指的是擁有兩項專長（腳下那兩豎），且能將跨領域知識融匯貫通（頭上那一橫），屬於博學廣聞型的複合式人才。如今，各大小企業都搶著要這樣的人呢！

那麼，哪裡有在培養 「π型人才」呢？沒錯，就是資圖系，一個跨域整合的系所！

資圖系隸屬「圖書資訊學」領域，教育目標便是希望透過多元的課程設計，讓學生能同時接受「圖書館學」與「資訊科學」兩大領域的專業訓練，天生就是一個「π型學科」。

以前，身處行政體系內的我，經常接獲上級單位指示的一些任務，要大家思考高教新方針。例如，規劃與設計一系列人文與科技對話或整合課程，以培養學生跨域能力。起初，我沒完全想通，因此，總不免俗的到處查找，想看看國際上是否有哪些校、院、系所，有相關經驗可資借鏡。現在，我想通了，根本不用捨近求遠，我們資圖系天生就是一個跨域整合的系，人文與科技課程早已無縫融入我們系的血液裡了，是我們系的DNA！而不論國內、國外，有許多案例都是強調在工程教育中，設法融入人文課程（例如：這個天下雜誌報導的案例）。通常這種情形，都需要兩個不同學院、不同領域的教師，互相溝通與磨合一段時間，才能順利推動，有時甚至出現堆動不良的狀況。所以，國外的月亮其實沒有比較圓，應該是他們來參考我們的作法才對！

我們系從大學部到研究所，一連串的課程規劃與設計，就是在培養學生成為一位兼具人文、科技整合能力的「π型人才」。因此，許多系上畢業的學生，就業領域遍及圖書館、文物館、檔案館、文史單位、資訊公司、網路公司、出版公司、文創產業 ... 等，不一而足，出路相當廣泛！所以，我經常鼓勵學生務必要再唸研究所，因為，這些用人單位非常需要具碩士學歷的「π型人才」。也就是說，唯有再加上碩士班的訓練，才能讓「π」字的兩隻腳，站得更深、更穩，未來就業的出路才會更好、更廣！