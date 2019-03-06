換柱議題背後…藍天王缺乏互信

2019-03-06 00:03 聯合報 楊永年／成功大學政治系教授（台北市）



國民黨內的四個太陽。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日昨國民黨總統初選辦法確定民調與黨員投票比為七比三之後，黨主席吳敦義再提出「不排除萬分之一可能」，因此希望保留二階段徵召的選戰策略。但這樣的看法，卻讓多位黨內天王質疑與擔心，可能重演「換柱」問題。這樣的質疑固然不無道理，但未來仍充滿許多不確定性。

這不確定性可以從以下兩點得到印證，第一，民意如流水，任何候選人都可能因為某個事件或議題，導致民調遽升或遽降。第二，換柱和目前總統選舉的時空環境大不相同；換柱當時許多潛在的國民黨總統候選人是懼戰，但目前是很多人爭取出戰；所以兩者情境大不相同。或可以說，未來因相同因素導致換柱的問題，不會發生。

但會否因為其他因素導致換柱重演？這問題可能無人能夠回答，或答案不會只有一個。重點在於，面對選戰的諸多不確定性，原本就應有一套彈性的選戰策略，才能勝選。或者，目前沒人能預估用什麼的方法（策略），一定能達勝選的目的。在此情形下談「二階段徵召」，同樣可能存在不確定性。這不確定性因素包括，在什麼情形下，才符合啟動二階段徵召的條件？以及由誰來認定（或決定）二階段徵召的人選？這兩個不確定因素，可能就是國民黨天王存在的隱憂。但如果將這兩個問題或隱憂講清楚說明白，或擬妥選戰的策略配套，二階段徵召並非不可行。

換言之，如果國民黨能在事前把所有的狀況（危機或問題）講清楚說明白，換柱的問題不會發生；或若一旦發生，也可有一套規則可尋，就可以降低未來的爭議或不確定性。四年前換柱，的確造成國民黨嚴重傷害，一直到現在都讓許多潛在的總統候選人存在不信任感，甚至進一步影響外界觀感。所以二階段徵召的使用，必須非常謹慎。

為避免換柱重演，國民黨應完整將換柱始末作完整的調查報告。從調查報告中，找出影響換柱的關鍵因素，再把這些關鍵因素轉化為規則的一部分。只是，規則是死的，人是活的；一旦啟動徵召，就可能被解讀為換柱重演。

因此討論換柱的背後，其實是國民黨天王內部互信不足產生的問題。再者，換柱與否是方法上的爭議，倒不如還是回到討論「如何勝選」來得實際些；從如何提升勝選機率，回過頭來檢視或修正規則與選戰策略，來得務實些。其實，在缺乏互信基礎的氛圍中，聚焦換柱議題討論，可能提高換柱重演的機率。反之，若能以勝選為議題，同時外加理性討論避免換柱，以及如何強化互信；或一旦要啟動徵召，如何仍能在理性與互信基礎下進行決策，國民黨勝選才可能有望。