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登山路線改善前 但求山屋有水電

2019-03-04 00:53聯合報 邱炳進／退休教師（台北市）

中央有意放寬入山申請。圖／聯合報系資料照片
中央有意放寬入山申請。圖／聯合報系資料照片
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台灣三分之二是山地，每年有六百萬的登山人口，這是一個值得鼓勵的健身活動，但因地方政府訂的「登山活動管理自治條例」，都以「安全、救難」為出發點，對從事登山活動者限制過嚴，殊為可惜。

同時，以環保為名，對登山路線的開發、交通建設的把關重重，所以，儘管台灣有二六八座三千公尺以上的高山，能親炙百岳巔峰之雄偉者，只是少數的登山客。因為要登百岳，除了山屋不足，設備簡陋之外，欲通過電腦抽籤，有幸前往高山攀登者，好似要中彩券的難，才能得償夙願 。

同樣多山的瑞士，境內四千公尺以上的高山就有廿多座，但瑞士幾乎把登高山的交通都建設得非常便利，欲登各名峰，除了百年的登山鐵路之外，更多的纜車路線，可以從不同的角度達到各名峰最佳的視野角度，近距離欣賞群峰美景。

去年九月，我參加了瑞士的五大名峰之旅，雖是旅遊淡季，所到的山峰，仍是人滿為患。到這五個名峰，有的坐百年的登山火車，有的登山小火車，甚至已有一百廿五年的歷史了，有的纜車是雙層、開天窗的型式，看五大名峰，坐不同型態的登山火車、纜車，經歷了不同的體驗，深深佩服瑞士人對推展高山觀光的功力，難怪面積不大、物價高昂的瑞士，每年能吸引到千萬以上的觀光客。

台灣高山的山屋，設備仍非常簡陋，迄今只有排雲山莊較符合「安全、舒適」的條件，其餘絕大多數山屋，仍非常落伍，要水沒水，要電沒電，比起馬來西亞的神山，山屋供應登山客熱水，富士山的山屋也都能提供較舒坦的設備，台灣的山屋仍有相當大的改善空間。

要在台灣高山建造登山鐵路、登山纜車，短期內不可能實現，然改善各個山屋的基礎設備，提供登山客較為安全的設施，對每一個登山客如我，相信是引領企盼的基本建設。因為以目前科技，應在山屋建置風力發電或太陽能發電，讓登山客能享受足夠的照明、通訊功能，還有烘乾設備，才能對登山客的安全提供更多保障。

至於建置成本，應以使用者付費為原則，可提高收費標準，畢竟提供安全登山環境，必能減少山難發生機率，登山客應也樂觀其成。

瑞士纜車登山活動管理自治條例太陽能發電

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